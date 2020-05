Ursula Bennardo: “Sfruttate sentimenti per popolarità”, duro attacco

Ursula Bennardo sferra un duro attacco: le parole al veleno su Instagram della compagna di Sossio Aruta

Ursula Bennardo potrebbe aver sferrato un duro attacco contro Serena Enardu o Sirius di Uomini e Donne. Usiamo il condizionale perché non possiamo essere sicuri che le parole al veleno pubblicate su Instagram siano rivolte all’ex gieffina. La compagna di Sossio Aruta infatti non ha fatto nomi né scritto riferimenti specifici, per esempio parlando di Grande Fratello Vip o di Gemma, eppure molti stanno pensando che il destinatario del suo messaggio potrebbe essere uno dei due citati pocanzi. La fine della storia Pago e Serena è sulla bocca di tutti, ancor più dopo ieri sera quando la Enardu ha replicato senza mezzi termini alle dichiarazioni dell’ormai suo ex Pago. I due si sono lasciati da pochi giorni, ma hanno già iniziato una battaglia a suon di interviste e storie su Instagram. Nel caso di Sirius, ovvero Nicola Vivarelli, Ursula si unirebbe alla folta schiera di spettatori che non credono alla sincerità del giovane corteggiatore di Gemma Galgani.

Ursula su Instagram parla di sfruttamento di sentimenti per avere popolarità: a chi è diretto l’attacco?

Se Pago in una intervista ha parlato di qualcosa di troppo grave, ieri sera Serena ha respinto le accuse e parlato di mezzucci per far credere cose alla gente. Insomma, sembra essersi innescata una battaglia fra i due che non si placherà facilmente e più di qualcuno sta dicendo la sua a tal proposito. Avrà fatto lo stesso Ursula? Il suo messaggio tra le stories è riferito proprio a Serena? Giudicate voi. Queste sono state le sue parole: “Se sfruttate i sentimenti per avere popolarità e quindi giocate con un cuore e con il pubblico vi consiglio di cambiare strategie perché così perdete credibilità, dignità e stima e automaticamente pubblico e follower. Il pubblico non è stupido e va rispettato”. Non sarebbe la prima ad alludere al fatto che Serena potrebbe aver partecipato al Gf Vip solo per visibilità, anche perché ha scritto che queste persone giocherebbero con un cuore e con il pubblico.

Serena Enardu o Sirius nel mirino di Ursula Bennardo?

Altra ipotesi riguarda Nicola Vivarelli, che sta serratamente corteggiando Gemma a Uomini e Donne, a dispetto di chi non crede alla sua buonafede. Tuttavia potrebbe essersi riferita ad altri ancora. Magari Ursula si spiegherà meglio con ulteriori storie e scopriremo tutta la verità dietro a queste sue parole.