Pago: “Serena? È successo qualcosa di troppo grave”. La Enardu replica

Perché Pago e Serena Enardu si sono lasciati di nuovo: le confessioni al settimanale Chi

Nuovo capitolo della tormentata telenovela che vede protagonisti Pago e Serena Enardu. Com’è noto i due si sono lasciati per la seconda volta: dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip il rapporto appariva rafforzato ma non ha retto al ritorno alla quotidianità. Al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 maggio, i diretti interessati hanno cercato di fornire delle spiegazioni su quanto accaduto. Il cantante ha ammesso di aver scoperto qualcosa di grave che lo ha spinto a chiudere definitivamente la relazione. L’ex tronista di Uomini e Donne, dal canto suo, ha sottolineato che ormai erano venute meno fiducia e rispetto in questa liaison iniziata sette anni fa.

Pago dice di aver scoperto qualcosa di troppo grave su Serena Enardu

“È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”, ha ammesso Pago. Pronta la replica della Enardu: “Ho bloccato tutti i contatti con Pago. Non voglio sapere più niente. La mia vita privata deve svanire dal pubblico. Che cosa è successo tra di noi? Io sono una persona trasparante, non ho mai nascosto nulla, nel bene e nel male. La nostra era una storia malata. Non permetterò mai più a nessuno di amarmi senza provare in primis fiducia nei miei confronti”.

“Serena non può parlare di fiducia”, parola di Pago

“Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”, ha risposto stizzito Pago, che ha scritto un libro (in uscita il 16 giugno) nel quale racconta la sua storia e la sua verità sulla fine con la Enardu. Intanto negli ultimi giorni l’ex moglie Miriana Trevisan ha chiarito che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con il cantante: i due continuano ad avere un rapporto pacifico per il bene del piccolo Nicola.