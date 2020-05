Pago e Miriana Trevisan, ritorno di fiamma? Parla lei: “Leviamo dubbi”

Pago e Serena Enardu, c’è Miriana Trevisan tra i motivi della rottura? La showgirl chiarisce la sua posizione

C’è stato un ritorno di fiamma tra Pago e Miriana Trevisan? I fan sperano di rivedere i due di nuovo insieme e qualcuno ha iniziato a fantasticare che potrebbe essere anche questo un motivo di rottura tra Pago e Serena Enardu. La coppia non ha retto dopo essersi ricongiunta al Grande Fratello Vip. Le crepe nate negli ultimi anni di relazione, affrontate anche a Temptation Island Vip, si stanno rivelando più profonde del previsto. Serena ha provato a riconquistare Pago e ci è riuscita, lui ha accettato di ricominciare ma pare evidente che sia difficile superare ciò che c’è stato. Abbiamo assistito a un fortissimo scontro già durante il Gf Vip e da quel momento molti hanno iniziato a credere che questa coppia non avesse futuro. Per il momento, stanno avendo ragione loro.

Miriana Trevisan chiarisce il rapporto con Pago: “Scelte fatte 8 anni fa”

Ma nelle ultime ore si sta facendo sempre più prepotente il gossip secondo cui Pago e Miriana Trevisan potrebbero tornare insieme. Ebbene, nulla di più sbagliato. Per ora almeno. A parlare dopo questi gossip è stata la stessa Miriana, che chiamata in causa dai gossip ha voluto chiarire la sua posizione. Sia in merito alla storia con Serena Enardu sia riguardo al suo rapporto con Pago stesso. Queste le parole scritte tra le stories di Instagram: “Cari, le scelte mie e di Pacifico sono state fatte 8 anni fa. Tra noi c’è solo un gentile rapporto per crescere al meglio il nostro bimbo”. E ha aggiunto un hashtag decisamente eloquente, in cui si legge: “Leviamo ogni dubbio”.

Pago e Miriana Trevisan, le dichiarazioni che hanno dato il via al gossip

A far nascere dubbi e sospetti sono state alcune dichiarazioni della showgirl. Al settimanale Nuovo, infatti, Miriana ha raccontato: “Tra me e Pago è tornato il sereno… Lui ha pure dormito a casa mia. Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno”. Sembrava possibile un ritorno di fiamma, ma col messaggio di ieri sera Miriana ha lasciato intendere che non rientra nei loro piani.