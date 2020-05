Serena parla di Pago: “Agire”. Miriana Trevisan: “Lui ha dormito qui”

Serena dopo la rottura con Pago: “Agire”. Miriana Trevisan: “Lui ha dormito qui”

Dopo il gran chiasso ‘rosa’ a Temptation Island Vip e al Grande Fratello (sempre vip), pareva che Serena Enardu e Pago, al secolo Pacifico Settembre, avessero trovato pace lontano dai riflettori. E invece, ieri, come un fulmine a ciel sereno, l’ex tronista di Uomini e Donne è spuntata sui social annunciando di aver rotto nuovamente con il cantante. Nel frattempo, sul settimanale Nuovo, è uscita un’intervista di Miriana Trevisan, ex moglie di Pacifico. La showgirl ha parlato di un feeling ritrovato con il sardo. No, nessun ritorno di fiamma all’orizzonte (anche se vale il detto, mai dire mai), nonostante Pago, quando è andato a Roma a trovare il figlio avuto dalla Trevisan durante la quarantena, ha pernottato proprio da quest’ultima…

Serena Enardu: “Qui le cose vanno sempre avanti…”

Serena, dopo aver annunciato l’addio ha Pacifico, oggi è spuntata su Instagram. Inquadrando dei contatori di casa e paragonandoli alla sua situazione (paragone ardito!), ha dichiarato: “Qui le cose vanno sempre avanti, il contatore è sempre là, gli altri contatori che odio sono sempre là, però è anche vero che se non si fa qualcosa per cambiarli o coprirli, quelli resteranno sempre là. Bisogna agire, fare per risolvere. Bisogna avere voglia di fare delle cose altrimenti restano sempre uguali”. Nel frattempo Pacifico si è chiuso nel silenzio. Non Miriana Trevisan che…

Miriana: “Io e Pago ci siamo chiariti”

“Tra me e Pago è tornato il sereno… Lui ha pure dormito a casa mia…”, ha confidato al settimanale Nuovo la showgirl. “Ho la fortuna di avere la casa grande – ha aggiunto -, quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose. […] Io e lui comunque ci siamo chiariti… Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia”. Dopo la rottura con Serena, i fan già sognano il ritorno di fiamma tra i due ex coniugi.