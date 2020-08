Uomini e Donne Zarino, con Brambilla cambia tutto: i nuovi video su Ig

La storia di Alessandro Zarino e Francesca Brambilla sta facendo parecchio discutere in questi caldi giorni d’estate: saprete che all’inizio la conoscenza era stata smentita dall’ex tronista di Uomini e Donne in persona, salvo poi essere confermata da lei, l’ex Bona sorte di Avanti un altro, che si è mostrata davvero entusiasta per le emozioni che aveva provato e stava provando con Alessandro. Sul web si sono poi rincorse voci e indiscrezioni che volevano si trattasse semplicemente di una frequentazione e nient’altro, per alcuni già finita e a favor di telecamera, ma a quanto pare la relazione continua a gonfie vele, ed entrambi sembrano essere molto meno riservati rispetto agli inizi. Lo scriviamo perché gli ultimi aggiornamenti sulla storia tra Alessandro e Francesca vengono direttamente dai loro profili Instagram.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Francesca Brambilla a Bergamo: la coppia allo scoperto

Di recente erano emerse delle foto in cui i due si baciavano in vacanza, poi era trapelato in rete il primo selfie, adesso è la volta di una breve storia Instagram in cui la Brambilla riprende Alessandro al telefono mentre sono in macchina a Bergamo; anche Zarino ha voluto metterci del suo pubblicando un breve filmato in cui Francesca fa la scarpetta. Insomma tutte le indiscrezioni sulla poca importanza della relazione sembrano scontrarsi con la realtà: se non avessero dato importanza al loro legame infatti non si sarebbero esposti così su Instagram. Certo c’è il discorso sulla visibilità ma comunque regge fino a un certo punto, visto che anche l’utente medio cerca di sfondare con i social. L’amore sembra aver bussato insomma alle porte del cuore di Francesca e Alessandro che – ricordiamolo – dopo il percorso a Uomini e Donne ebbe una storia con Veronica Burchielli solo per poco tempo.

I successi di Alessandro Zarino dopo Uomini e Donne e l’arrivo di Francesca Brambilla

Dopo il percorso a UeD Zarino, che era già stato tentatore di Jessica Battistello a Temptation Island, è riuscito anche a farsi strada sul web come personal trainer con l’applicazione True Coach che sembra stia avendo parecchio successo. A questo traguardo si aggiunge ora una storia in cui sembra credere molto: un periodo d’oro insomma. Per lui e anche per Francesca ovviamente. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.