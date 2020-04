UeD, Zarino e Veronica di nuovo insieme? “Al momento giusto”, la risposta

Uomini e Donne, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino di nuovo insieme? I fan domandano, lei risponde

Oggi pomeriggio Veronica Burchielli si è dedicata ai suoi fan e ha risposto alle loro curiosità su Instagram. Sono arrivate domande di ogni genere, tutte cominciavano con “Hai mai…”, il tema delle domande deciso dall’ex tronista. Tra le tante ne è arrivata una su Alessandro Zarino, con cui la relazione è giunta al termine ormai da settimane. Tra i due non c’è stato nessun riavvicinamento, forse complice anche la quarantena e l’impossibilità di spostarsi da città a città. E sui social non ci sono stati movimenti sospetti, insomma pare che tra i due sia tutto finito. Sarà davvero così? Oppure Veronica ha pensato di tornare insieme a Zarino?

Veronica Burchielli risponde alle domande dei fan: ha pensato di tornare con Zarino? Ecco cosa ha detto

Proprio questa è la domanda che le è stata rivolta. Veronica ha risposto così: “Credo che a volte bisogna lasciare il corso degli eventi alla vita… Ci penserà lei, quindi no. Ma non perché ciò non potrà mai avvenire, ma perché ho fede nella legge dell’attrazione”. Non ci ha pensato, ma perché si affida al destino insomma. Infatti poi ha proseguito spiegando che al momento giusto tutto potrebbe capitare. Queste le sue parole: “Se sarà destino… In un modo o nell’altro ci ricongiungeremo, al momento giusto, con il cuore pronto. Saremo quelli che saremo destinati a essere. Gli voglio comunque un gran bene e gli auguro solo il meglio!”. Per Alessandro comunque non prova nessun rancore, anzi: “Felice che abbia fatto parte della mia vita, non rinnego niente solo n grazie per ciò che ho ricevuto”.

Veronica Burchielli dopo Uomini e Donne al centro del gossip: da Zarino a Iannone

Insomma, Veronica crede nel destino e chi vivrà vedrà. Ritorno con Zarino a parte, ultimamente l’ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro del gossip anche per alcuni “mi piace” ad Andrea Iannone. Lei è intervenuta per fare chiarezza, e pare che le acque si siano calmate almeno su Iannone.