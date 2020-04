Uomini e Donne, Veronica Burchielli furiosa per storia Iannone: la verità

Veronica Burchielli e Iannone, il gossip non si ferma: l’ex tronista di Uomini e Donne interviene

Il gossip su Veronica Burchielli e Andrea Iannone non accenna a placarsi, per questo oggi l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire. Aveva smentito sommariamente nei giorni scorsi, ma vedendo che a poco è servito ha deciso di farlo direttamente dal suo profilo Instagram. A far partire il gossip su Iannone e Veronica sono stati dei like messi dalla Burchielli alle foto del motociclista, che si sarebbero conosciuti, secondo questo scoop, o quando erano entrambi fidanzati oppure durante la quarantena. O magari solo via social, ipotesi plausibile, ma Veronica è stata fidanzata fino a pochi giorni fa con Alessandro Zarino. Iannone ha chiuso invece da non molto la storia con Giulia De Lellis. Poi sono esplose le voci sui due segretamente fidanzati. Veronica ha scritto un lungo sfogo su Instagram sperando di mettere a tacere una volta per tutte il gossip con Iannone.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli fa chiarezza sul gossip con Iannone

Ha chiesto due minuti di tempo per leggere il messaggio, che era abbastanza lungo. Veronica ha spiegato che inizialmente ha pensato di voler lasciar perdere e non dare importanza a questa voce, soprattutto per il momento che stiamo attraversando tutti. “Ho smentito questo gossip tramite un altro profilo ma visto che si continua a vociferare sciocchezze con commenti poco carini, chiarisco nuovamente la situazione direttamente dal mio profilo”, ha scritto. E quindi è passata al chiarimento: “Tra me e Iannone non c’è niente, non ci conosciamo nemmeno, non ci siamo mai visti. Sono una appassionata di moto e chi mi conosce sa che è una passione che porto avanti da quando sono bambina”. Veronica ha spiegato che stima molto Andrea Iannone come professionista e che lo segue così come segue altri motociclisti da sempre. Insomma, è una sua fan.

Veronica Burchielli e Iannone non stanno insieme: “Scoop nullo e poco carino”

Poi si è sfogata contro questo gossip: “Arrivare a creare scoop basandosi su dei like è veramente nullo e poco carino, dato che da poco mi sono lasciata”. E poi ha colto l’occasione per dare il suo supporto a Iannone per la sentenza, aggiungendo: “Situazione sicuramente più seria anziché sciocchi gossip su flirt inesistenti. Detto ciò, spero adesso sia tutto chiaro!”.