Zarino e Francesca Brambilla beccati insieme: le foto infiammano il gossip

Alessandro Zarino ha trovato l’amore dopo Uomini e Donne? L’ex tronista non è stato fortunato con la sua scelta, se così possiamo definirla dato che è stato un percorso abbastanza tortuoso. Durante il suo breve percorso infatti si è avvicinato molto a Veronica Burchielli al punto da sceglierla all’improvviso, dopo che lei aveva detto di voler abbandonare il programma. Pensando che Alessandro l’avesse scelta solo perché si è sentito messo alle strette, Veronica gli ha detto di “no” e poi ha accettato il trono. Anche lei è durata poco come tronista, perché dopo poche puntate ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro. Alla fine i due si sono incontrati di nuovo grazie alla redazione e hanno deciso di conoscersi lontano dalle telecamere. La relazione non è durata molto però e dopo la fine della frequentazione entrambi sono stati protagonisti del gossip.

Alessandro Zarino e Francesca Brambilla fidanzati? Le foto insieme al mare infiammano il gossip

Il nome di Veronica Burchielli è stato affiancato a quello di Iannone, mentre oggi quello di Zarino è spuntato fuori nella cronaca rosa dopo alcune foto insieme a Francesca Brambilla. Lei è la bellissima Bona Sorte di Avanti un altro, oltre che deejay e pure influencer. Alessandro Zarino e Francesca Brambilla sono stati visti insieme in spiaggia a Lignano Sabbiadoro. A beccarli è stato Giornalettismo che parla di un flirt in corso e di un weekend d’amore trascorso insieme. Possiamo aggiungere inoltre che Francesca ha pubblicato nelle scorse ore una frase sibillina tra le sue storie di Instagram. Ecco cosa ha scritto: “Che bello quando sei in un posto e non vorresti essere da nessun’altra parte”. Ha aggiunto anche dei luccichii, magari gli stessi che ha negli occhi quando guarda Zarino? I due comunque sono insieme anche oggi, e non solo nel weekend, perché entrambi hanno pubblicato delle storie da un maneggio stasera.

Zarino e Francesca Brambilla ancora insieme: dopo le foto in spiaggia i due non si sono separati

Pare insomma che tra Alessandro e Francesca stia nascendo qualcosa, ma a onor del vero bisogna dire che non ci sono foto di baci o abbracci. Insomma, potrebbero essere solo amici: sempre bene sottolinearlo. Certo è che vederli insieme potrebbe sorprendere e indurre a credere che il gossip in questo caso non stia sbagliando. A questo punto non ci stupirebbe vedere spuntare altre foto di Zarino e Francesca Brambilla insieme, tra qualche giorno… Magari su Instagram?