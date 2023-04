Crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? A commentare ci pensa Riccardo Guarnieri, ex della ex dama di Maria De Filippi

Nelle ultime ore corre voce di una possibile crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due ex protagonisti del trono over di “Uomini e Donne” continuano a far parlare di sé e nelle ultime ore anche qualcun altro ha voluto dire la sua sulla vicenda. Si tratta di Riccardo Guarnieri, ex storico della dama bresciana, che di recente ha pubblicato un post un po’ particolare su Instagram. Una vera e propria provocazione, che ha acceso gli animi, nei confronti dell’attuale compagno della donna: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo!”

Quando c’è aria di gossip non tarda ad arrivare il commento di Deianira Marzano, che nelle scorse ore ha condiviso, in una story sul suo profilo Instagram, alcuni messaggi di una sua follower molto intriganti: tale utente sostiene che Guarnieri sia a conoscenza di alcuni presunti tradimenti di Vicinanza nei confronti di Ida. Non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato, che ha deciso di replicare alle parole del rivale con una story in cui ha riportato una serie di “comandamenti”.

Aria di crisi?

Ida e Alessandro si sono conosciuti grazie al noto programma televisivo di Maria De Filippi, in onda su Canale Cinque. Sebbene la loro relazione inizialmente non fosse ben vista da molti telespettatori e nonostante le frecciatine dell’ex di Ida, Riccardo Guarnieri, i due una volta usciti dal dating show hanno consolidato il loro amore e messo a tacere le voci di una possibile crisi, che si sono susseguite nei mesi seguenti la loro uscita dal programma.

Negli ultimi giorni però, i due non sono più comparsi insieme sui rispettivi profili social e i fan hanno iniziato a nutrire sospetti, avanzando ipotesi circa una presunta crisi in corso. I seguaci della coppia erano abituati ad aggiornamenti quasi giornalieri sulla loro love story: per questo motivo il silenzio social delle ultime ore ha destato qualche perplessità. Che questa volta sia davvero crisi tra i due? Il dato di fatto è che lei, negli scorsi giorni, ha continuato a pubblicare stories relative ai suoi progetti lavorativi e alla sua vita, escludendo Alessandro e la loro storia d’amore.