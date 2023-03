Aurora è tornata a Uomini e Donne e si è subito riaccesa la discussione con Gianni Sperti. In passati fra i due ci sono stati liti pesanti e dai toni troppo alti, che avevano molto disturbato il pubblico a casa. Alla fine Aurora aveva deciso di abbandonare il programma ed è stata protagonista sui social di lunghe dirette sui social in cui si parlava del Trono Over. In queste dirette c’era anche Veronica Ursida, che ieri si è sentita chiamata in causa. Gianni infatti ha attaccato Aurora accusandola di aver parlato male del programma dopo averlo lasciato.

Aurora ha negato tutto, quindi l’opinionista ha ammesso di aver fatto confusione probabilmente: “Forse ricordo male, ma magari l’ha fatto lei e io pensavo fossi stata tu”. Queste le sue parole nel corso del battibecco. Non ha fatto il nome di Veronica ma il riferimento a lei era palese. Dopo la puntata con la discussione, Veronica Ursida ha sbugiardato Gianni Sperti. Anche lei ha smentito di aver parlato male del programma. Lo ha fatto con una storia su Instagram in cui ha scritto:

“Fatevi una vita! Mamma mia! Siete pesanti! E voi che mi seguite sapete che mai ho parlato male del programma, anzi! Ma di certo di G. A. R. non ho stima e non mi piacciono come persone! Basta. PS: ma quanto vi manco! Ossessionati. Kiss”

Il tono un po’ ironico e un po’ provocatorio non è passato inosservato. Veronica ha respinto le accuse sull’aver parlato del programma, tuttavia non ha negato di aver parlato male di Gianni Sperti stesso magari. Le iniziali “G”, “A” e “R” starebbero proprio per Gianni, Armando e Riccardo. Non solo Instagram, Veronica ha risposto a Gianni anche su Twitter dove ha scritto: “Gianni caro… ma ti manco forse? Per forza devi provare ad infangarmi, bah! Senza parole! L’invidia è una brutta bestia”. Anche in questo caso ha stuzzicato, e non poco, l’opionionista.

Di sicuro queste risposte sono già state inoltrate dai fan di Uomini e Donne al diretto interessato, che deciderà se replicare o meno durante le prossime registrazioni. Potrebbe sempre scegliere di spegnere il fuoco sul nascere anziché alimentarlo, d’altronde Veronica Ursida ha lasciato il programma tempo fa sebbene non sia sparita dalla tv. Aurora però continuerà a essere in studio e magari tra lei e Gianni gli scontri sono appena cominciati. Anzi: ricominciati. Al pubblico resta la speranza di non dover assistere di nuovo a ciò che è già successo in passato e che aveva portato a un’indignazione non indifferente, in difesa di Aurora.