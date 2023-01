Ieri sera a Non è l’Arena tra gli opinionisti c’era anche Veronica Ursida, ex di Uomini e Donne. Diventata un volto noto al pubblico di Canale 5 partecipando al Trono Over, adesso Veronica è spesso ospite di Massimo Giletti nella sua Arena. Ieri sera si è parlato della fine degli amori tra i Vip e non si poteva non menzionare anche la guerra in corso tra Shakira e Gerard Piqué. Quando la cantante ha sfornato il brano con cui ha praticamente insultato e asfaltato l’ex tutti erano dalla sua parte. Poi è arrivata la reazione di Piqué, che in effetti ha riconquistato un po’ di terreno azzerando le offese, alcune almeno, di Shakira.

Si è parlato insomma anche di tradimenti, oltre che di Francesco Totti con la descrizione senza sconti dell’ex marito di Noemi Bocchi. Sulla vendetta di Shakira si è espressa anche Veronica Ursida, che ha espresso il suo appoggio e la sua solidarietà alla cantante. Una solidarietà tra donne che sono state tradite, infatti Veronica di Uomini e Donne ha detto di essere stata tradita. Queste le sue parole: “Noi donne tradite davanti a una canzone del genere abbiamo pensato tutte ‘fantastica, bravissima’”. Insomma una canzone che ha tolto le parole di bocca a tante persone che sono state tradite, uomini o donne che siano.

Massimo Giletti è rimasto senza parole. Ha preso la parola interrompendo l’intervento della sua ospite ma solo per chiedere conferma di aver capito bene. “Abbi pazienza – ha detto stupito –, lei ha fatto un lapsus. […] Lei ha detto ‘Noi donne tradite’, ma l’ha detto in senso metaforico o…?”. Si è anche rammaricato perché erano quasi in chiusura e gli sarebbe piaciuto approfondire la questione. Quasi non credesse al fatto che Veronica potesse essere stata tradita.

L’ex Dama del Trono Over ha smentito il lapsus e ha svelato: “No no, io sono stata tradita nella mia vita”. Giletti era ancora incredulo: “Anche lei?”. E a quel punto Veronica Ursida ha confermato i tradimenti: “Quando mi hanno tradita ho pensato: mi hanno tradito con un Casio, una Twingo… Qualcosa del genere. Bene, vi meritate questo. Forza Shakira”. In studio c’è stato l’applauso del pubblico. E chissà se davvero Giletti approfondirà il discorso nelle prossime puntate, visto che è apparso davvero interessato alla questione…

Nel frattempo c’è chi si domanda come sia finita Veronica Ursida da Uomini e Donne a Non è l’Arena. Spesso basta una sola ospitata per convincere il padrone di casa, in questo caso Giletti, e gli autori del programma di poter essere l’opinionista giusta su alcuni argomenti. Evidentemente è successo questo.