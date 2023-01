Ieri sera a Non è l’Arena si è parlato di Francesco Totti, e non solo a proposito di gossip. Non c’è stata solo l’intervista all’ex marito di Noemi Bocchi, ma è saltato fuori un audio rubato a Totti. A proposito di cosa? Massimo Giletti ha affrontato la questione assai spinosa dei conti correnti, dei Rolex e di Montecarlo. Si è parlato del fatto che il Pupone sarebbe andato a Montecarlo per vendere i suoi orologi nel 2020. Giletti ha parlato dell’audio che il loro inviato è riuscito ad avere in “modo rocambolesco”.

A questo punto la regia ha mandato in onda l’audio di Totti a Non è l’Arena – il video è qui sotto -. In questo audio Totti smentisce la vendita degli orologi:

“Neanche so di chi ca..o sono quegli orologi. Sì mi hanno mandato pure a me le foto ma non so di chi sono quegli orologi. Chi ca..o s’è mai venduto niente. Qualcuno ha fatto gli orologi con scritto ‘Totti’, così… Vabbè ma sti ca..i, si ammazzassero tutti”

Sempre a Non è l’Arena hanno intervistato un amico di Totti sospettato di aver preso soldi da lui per investirli in scommesse. Questo amico ha confermato di conoscere il Pupone da 15 anni e che sono amici, ma ha parlato di un “problema e Totti ci ha fatto un prestito”. Non solo a lui ma anche ad altre persone tra cui cugini e altri parenti. “Se Francesco va al casinò e si gioca i soldi suoi regolari che ha guadagnato questo è un problema di psicologia sua… Lui i casinò li frequenta da sempre”, ha aggiunto.

Totti, parla l’ex marito di Noemi Bocchi: intervento a Non è l’Arena

C’è stata l’intervista fiume di Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, che è apparso alquanto avvelenato nei confronti dell’ex moglie. Noemi Bocchi oggi è la compagna di Totti, vivono ormai la loro relazione alla luce del sole dopo la separazione con Ilary Blasi. Caucci ha parlato per la prima volta in tv, ha raccontato come ha conosciuto Noemi. L’incontro è avvenuto a una festa di amici in comune e sin da subito è iniziata la frequentazione. Ha parlato di “una donna che ti sa prendere perché ti fa vedere e vivere il lato bello della vita: ama viaggiare, divertirsi e sa far stare bene un uomo”. Poi evidentemente è saltato fuori un altro lato di lei che non si aspettava.

Quindi l’ex marito di Noemi ha cominciato a parlare di lei definendola “molto furba e sa dove vuole arrivare, dove è ora lo dimostra pienamente”. Una descrizione non tanto gentile e lusinghiera, che può suonare anche come un avvertimento indiretto a Totti. Caucci ha detto che Noemi è una donna “che se non si ha un carattere forte è capace di portarti dove vuole lei”. L’ex marito ha praticamente descritto Noemi Bocchi come un’arrampicatrice sociale. Ne ha fatto un ritratto impietoso, lasciando il dubbio nel pubblico: quanto parla da uomo ferito e quanto invece potrebbe aver ragione?

Negli anni in cui sono stati insieme pare che Noemi si sia mostrata a un certo punto come una persona capace di ottenere ciò che voleva ma non essendo mai contenta “cercava sempre qualcosa di più”. Sarebbe insomma alla ricerca di uno status di vita elevato. La crisi tra Noemi Bocchi e l’ex marito è iniziata nel 2017, ha raccontato sempre Caucci. In un mese la pausa chiesta da Noemi si è trasformata in separazione e per lui è cominciato un periodo di profonda sofferenza, che lo ha portato anche a perdere la sua azienda.

Caucci e Bocchi hanno due figli e la causa di divorzio è ancora in corso. Giletti ha riportato che Noemi avrebbe accusato l’ex marito di aver abbandonato economicamente sia lei sia i figli. E ci sono state anche accuse di maltrattamenti. Caucci ha smentito, ha detto di aver mantenuto i suoi impegni, che in un secondo momento la cifra è stata più bassa ma ha sempre provveduto al sostentamento dell’ex famiglia. L’ex marito di Noemi Bocchi ha mandato un messaggio a Totti durante l’intervista a Non è l’Arena: