Separazione Totti-Ilary, la svolta: si va verso un “accordo tombale”

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non smette di regalare colpi di scena. Da qualche tempo ormai non si parla più di dispettucci fra i due e qualcuno si starà domandando se hanno trovato finalmente il modo di dialogare con serenità. La risposta è sì, la separazione fra i due sembra attraversare al momento un periodo di calma apparente. Oggi sono emersi nuovi dettagli su come i due starebbero lavorando per mettere fine al loro matrimonio.

Sperare che i due facciano pace e trovino il modo di avere un rapporto civile sembra essere un sogno irrealizzabile al momento. Nonostante molti fan ancora non si rassegnino alla fine della coppia Totti-Blasi, c’è da rassegnarsi al fatto che quella fine non solo è arrivata ma che è stata pure bella tumultuosa. Il fatto di aver ritrovato l’amore, sia lei sia lui, potrebbe far riassorbire la rabbia che provano l’uno per l’altro? Si spera di sì. Totti fa coppia fissa con Noemi, mentre da qualche settimana Ilary e il suo Bastian riempiono le pagine della cronaca rosa.

Stando a quanto spifferato dai rispettivi legali, Totti e Ilary starebbero lavorando a un “accordo tombale”. Cosa significa? Che sarebbero d’accordo sul fatto di evitare di tornare davanti a un giudice. Il Messaggero ha fatto sapere che i due ex coniugi sarebbero in procinto di firmare una separazione consensuale. La data dell’udienza in tribunale è fissata per il prossimo 14 marzo, quando si discuterà anche di eventuali assegni di mantenimento e dell’affidamento dei figli.

Christian, Chanel e Isabel al momento si dividono tra mamma e papà. Fanno vacanze con entrambi, passano del tempo con entrambi e si mostrano sui social, i due maggiori almeno, innamorati sia della mamma sia del papà. Non sembrano volersi schierare in questa battaglia ed è giusto così. Soprattutto per loro si spera che la separazione tra Totti e Ilary sia il più pacifica possibile. Non resta che attendere il prossimo 14 marzo per scoprire come andrà a finire. A meno che non ci siano nuovi colpi di scena prima…