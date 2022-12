Ilary Blasi cotta di Bastian Muller: “A Natale mi regalo l’amore”

Prosegue a gonfie vele la neonata storia d’amore fra Ilary Blasi e Bastian Muller: i due stanno passando in questi giorni pre-festivi un po’ di tempo insieme sulle esclusive piste da sci di Saint Moritz, tubando come due piccioncini.

A raccontare questa loro intesa così tanto speciale e a rivelare nuovi dettagli sul nuovo fidanzato di Ilary Blasi è stata la rivista Chi. Sulle pagine del magazine sta infatti per apparire un servizio intitolato “A Natale mi regalo l’amore”, dove si farà per l’appunto riferimento alle tenerezze che i due si stanno concedendo pubblicamente, fra baci e abbracci, ma anche al fatto che Ilary è talmente presa da avere già presentato Bastian (che di cognome fa Muller) ai suoi amici, compresa Michelle Hunziker.

Contrariamente alle ultime voci circolate, insomma, Bastian non sembra essere in alcun modo una sorta di fidanzato fantoccio. L’imprenditore, secondo alcuni, sarebbe stato usato da Ilary sono per fare ingelosire il suo ormai ex Francesco Totti, che nel frattempo se la spassa nella Capitale. Ma la verità è ben diversa. Il nuovo numero di Chi, tra l’altro, proporrà anche un altro gustoso servizio sulla vita di “Er Pupone” dopo la separazione dalla Blasi.

Oggi Totti si gode la sua seconda giovinezza con l’affascinante Noemi Bocchi, con la quale è stato nuovamente beccato fuori da un ristorante romano. Oggi, tra l’altro, i due vivono la loro relazione senza nascondersi e hanno persino deciso di prendere casa insieme. Le foto della nuova residenza Bocchi-Totti sono apparse sull’Instagram di Noemi, che ha condiviso alcuni scatti degli addobbi natalizi del loro appartamento capitolino.

“Chi”, infine, presenta nel suo ultimo numero anche un’intervista all’ex di Noemi Mario Caucci. L’uomo, a quanto pare, non ha apprezzato il modo in cui i suoi due figli sono stati esposti a causa della relazione fra Noemi e Totti. Secondo Caucci, Totti avrebbe dovuto tutelare maggiormente i minori, essendo lui abituato alla popolarità.

Sembra insomma che per Totti e Ilary questo burrascono 2022 sia destinato a terminare nel migliore dei modi. Entrambi avranno al loro fianco una persona speciale con cui passare momenti gioiosi. Quanto sia destinato a durare l’idillio lo scopriranno soltanto i posteri.