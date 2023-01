Totti e Noemi, la gola profonda: “Lei ha obiettivi precisi”

By

Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti, continua a far discutere. Dopo le accuse dell’ex marito Mario Caucci, ecco arrivare l’avvertimento di una persona che conoscerebbe molto bene la bella 34enne. Una gola profonda che ha fatto un ritratto tutt’altro che positivo della flower designer romana, che ha letteralmente rapito il cuore del Capitano, tanto che a un anno dall’inizio della liaison i due convivono già.

“Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli”, ha detto una fonte al settimanale Nuovo. “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”, ha aggiunto. Parole molto simili a quelle usate dall’ex marito della Bocchi, imprenditore di Tivoli.

Secondo le testimonianze Noemi Bocchi sarebbe una donna molto ambiziosa, che costruisce rapporti basati sul lusso macinando sentimenti e famiglie. In poche parole un’arrivista. Accuse alle quali la diretta interessata non ha mai replicato.

La giovane ha sempre scelto la strada del silenzio da quando la sua storia d’amore con Francesco Totti è diventata di dominio pubblico. Un piccolo strappo alla regola Noemi l’ha fatto solo dopo l’intervista di Mario Caucci. “Grazie per questi 10 anni unici”, ha scritto su Instagram usando una musica da circo.

Una frecciatina con la quale Noemi Bocchi ha praticamente voluto smentire le parole dell’ex marito, con il quale è tra l’altro in causa per maltrattamenti. La compagna di Totti ha denunciato infatti Mario Caucci per maltrattamenti. La coppia ha due figli: Sofia e Tommaso che oggi hanno rispettivamente dieci e otto anni.

Il Pupone, al contrario, ha sempre speso belle parole per Noemi, definendola molto diversa da Ilary Blasi nonostante le due siano molto simili fisicamente. Ottimi pareri sono arrivati anche da Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici di Totti, e Tommaso Eletti, l’ex star di Temptation Island che frequentava la Bocchi con la stessa comitiva.

Sia Nuccetelli sia Eletti hanno assicurato che Noemi Bocchi è una persona molto seria, devota alla famiglia, e allo stesso tempo riservata, umile e concreta e senza troppi grilli per la testa. Totti, invece, ha ringraziato pubblicamente Noemi per averlo salvato dalla depressione dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi.

A detta del Capitano con la Bocchi sarebbe letteralmente rinato e avrebbe così superato la rottura, decisamente dolorosa, dalla conduttrice Mediaset nonché madre dei suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel.