Noemi Bocchi, in uno dei suoi rarissimi interventi social, pare che abbia voluto replicare alle insinuazioni lanciate di recente dal suo ex marito, Mario Caucci. La donna ha un profilo Instagram privato, come a dire blindato, e da quando la cronaca rosa l’ha travolta per via della relazione sentimentale intrapresa con Francesco Totti non ha mai fatto riferimento ad alcun dettaglio circa la sua vita amorosa. Stavolta, però, ha fatto un’eccezione. E non per consacrare in rete la love story con l’ex di Ilary Blasi, bensì per rispondere alle velenose dichiarazioni che Caucci ha consegnato a Chi Magazine in una intervista di pochi giorni fa.

Caucci, conversando con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha sostenuto di aver fatto di tutto per far sì che il matrimonio con Noemi fosse “la storia più bella del mondo”. “E lo è stata”, ha chiosato, dicendosi certo che qualunque uomo arriverà dopo di lui nella vita dell’ex (e quindi compreso Totti) non riuscirà mai ad eguagliare quello che c’è stato tra loro, “per un semplicissimo fatto: che io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo”. Esternazioni dolci. Ma non tutto è oro quel che luccica. Infatti l’imprenditore ha poi aggiunto dichiarazioni controverse, gettando ombre sulla Bocchi: ““Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?”.

Non pago, Caucci ha descritto Noemi come una persona arrivista, incline a sfruttare tutto e tutti pur di raggiungere i suoi obbiettivi. Insomma, in breve, le parole al miele hanno presto lasciato spazio a frasi al vetriolo. Noemi, che da quando è finita sotto i riflettori mediatici non ha spiaccicato una parola, stavolta non è riuscita a starsene in silenzio. Così, tra le sue Stories Instagram, ha pubblicato il seguente intervento: “Grazie per questi dieci anni unici”. Un mano tesa all’ex marito per stemperare le tensioni? Assolutamente no, visto che la dichiarazione è stata accompagnata da una musica da circo e alcune emoji sorridenti. Insomma, non è mancata una forte dose di sarcasmo.

Opportuno sottolineare che la Bocchi non ha menzionato direttamente Caucci, ma tutto fa pensare che la Story altro non sia che una replica alle recenti rivelazioni di Caucci; è bene pure ricordare che tra i due ex coniugi non è finita affatto bene. Il crac matrimoniale ha avuto un risvolto in tribunale.

La Bocchi ha accusato Caucci di maltrattamenti e di aver “violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori”. La faccenda risalirebbe al 2019, quando Noemi avrebbe depositato la prima denuncia.