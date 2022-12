Totti e Noemi, intervista-sfogo dell’ex marito: rivelazioni scioccanti

A quasi un anno dalla prima intervista rilasciata a Il Messaggero, quando la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non era ancora ufficiale e veniva spacciata per uno spiacevole gossip, Mario Caucci è tornato a parlare con la stampa. Questa volta l’imprenditore – ex marito della nuova fidanzata del Pupone – si è confidato senza filtri con i giornalisti di Chi, facendo importanti rivelazioni sull’ex moglie, con la quale è in causa per alcuni presunti maltrattamenti.

Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio, è stato sposato per tanti anni con Noemi Bocchi e insieme hanno avuto due figli, che oggi hanno dieci e otto anni. Bambini che hanno già instaurato un ottimo rapporto con Francesco Totti e i suoi eredi, in particolar modo Isabel, la terzogenita avuta da Ilary Blasi nel 2016.

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini l’ex marito di Noemi Bocchi ha parlato ampiamente della loro storia d’amore. Relazione sbocciata dopo la breve liaison tra la donna, che oggi ha 34 anni, e Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e attuale postino di C’è posta per te. Caucci ha fatto sapere:

“Ho fatto in modo che la nostra fosse la storia più bella del mondo e lo è stata. Dopo di me, qualunque persona scelga, non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto: che io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo. Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia. Mi dicevano di fare attenzione, che non era la strada giusta, che non andava bene. Sono stato messo nella condizione di essere emarginato perché più ero solo e più potevo essere governabile”

Chi è Noemi Bocchi, parla l’ex marito Mario Caucci

Mario Caucci ha poi rilasciato dichiarazioni importanti sul tenore di vita che conduceva insieme a Noemi Bocchi, che era piuttosto alto:

“Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un’acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l’anello. Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie, qualsiasi cosa pur di ottenere i propri scopi”

L’uomo, che proviene da una famiglia di imprenditori triburtini che da ben tre generazioni si occupa dell’estrazione e del commercio dalle cave di Guidonia e Carrara, ha aggiunto:

“Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?”

Mario Caucci ha così lasciato intendere che Noemi Bocchi non sia davvero laureata in Economia alla Luiss e che non si occupi di composizioni floreali, come trapelato fino ad oggi. L’imprenditore ha infine voluto mandare un messaggio a Francesco Totti, che sta per andare a convivere con la nuova compagna dopo l’addio a Ilary Blasi:

“Sei liberissimo di fare quello che vuoi, ma lo fai preservando quelle che sono le uniche vittime, i figli, perché dopo vent’anni sono stati catapultati dentro un’altra famiglia. I miei figli sono finiti in un mondo talmente lontano da loro che tutto questo è ingiusto. Mia figlia, l’altro giorno, mi ha detto: “Guarda, papà, c’è un fotografo”

Mario Caucci è dunque piuttosto infastidito per questa improvvisa popolarità che ha travolto (e stravolto) la vita dei suoi bambini, ai quali è molto legato. Come reagiranno Totti e Noemi a queste dichiarazioni? La coppia è stata paparazzata di nuovo in atteggiamenti complici e affettuosi: i due si apprestano a vivere il primo Natale insieme.