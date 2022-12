Totti e Noemi, lite al ristorante: rabbia e lacrime, i retroscena (foto)

Il magazine Diva e Donna è stato in grado di intercettare in anteprima il primo vero litigio pubblico fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Nelle scorse ore la coppia di cui tutti parlano da mesi si è recata in un ristorante della Capitale per passare una serata che in teoria avrebbe dovuto essere rilassante ma che in realtà si è trasformata in un’occasione per litigare.

In base a quanto riportato sulla rivista (un’informazione ripresa anche da altri giornali, come Today) pare che dietro all’accesa discussione ci fosse “uno smartphone”. Non è chiaro quale sia stato il motivo della lite, con precisione: forse Totti ha visto sul telefono della fidanzata qualcosa che lo ha messo in agitazione? O forse è stata Noemi a notare sullo smartphone del compagno messaggi e notifiche sospette?

Al di là delle congetture, le immagine apparse sul giornale parlano abbastanza chiaro. Francesco Totti si mostra agitato, fa ampi segni con le mani e con le braccia. Lei, per contro, lo osserva infastidita, con in mano quel cellulare dove, secondo indiscrezioni, lei gli avrebbe mostrato qualcosa.

In uno degli scatti dell’animata discussione apparsi su Diva e Donna si può notare Noemi Bocchi che si porta le mani agli occhi, asciugandosi le lacrime. Si deve essere trattato, insomma, di qualcosa di più di una semplice e banale scaramuccia fra fidanzati. Qui alcuni degli scatti pubblicati in esclusiva dal magazine.

Totti e Noemi fanno sul serio

Per quanto sia di certo gustoso vedere i due “osservati speciali” litigare in pubblico per la prima volta, va detto che la loro storia d’amore sembra comunque proseguire a gonfie vele. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci secondo cui “Er Pupone” starebbe già pensando di comprare casa con Noemi dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. La coppia era di recente stata pizzicata dai paparazzi alla ricerca di un nuovo nido d’amore: Noemi e Totti si trovavano sul balcone di un enorme appartamento in zona Roma Nord, intenti a valutare l’opzione di acquistarlo.