La coppia non si nasconde più e a Dubai si mostra affiatata come mai prima d’ora: foto e retroscena inediti

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più. D’altra parte, dopo le innumerevoli paparazzate che li hanno colti in ‘flagrante’ c’è ben poco da celare. La coppia, nei giorni scorsi, ha fatto la prima apparizione ufficiale sul red carpet a Dubai dove l’ex capitano della Roma si è presentato per una serie di eventi e incontri in qualità di rappresentante del Calcio Italiano nel mondo. Prima il dovere e poi il piacere. E infatti, l’ex marito di Ilary Blasi, dopo essere stato protagonista di una serie di riunioni con delle personalità di spicco dell’emirato, si è concesso con la sua dolce metà una gita nel deserto. E, chicca nella chicca, Noemi, di solito super riservata, ha fatto uno strappo alla regola, pubblicando sui suoi profili social blindatissimi (ma non per la sua fanbase) una fotografia in cui sorride tra le dune con il ‘suo’ Francesco dopo una scorribanda con dei quad.

La regina bionda del deserto: così potrebbe essere titolata l’istantanea che vede protagonista il Pupone, 46 anni, e la donna, 34. Giusto per restare i tema di regalità e oriente, al dito della Bocchi è pure spuntato un brillocco da Le mille e una notte. Valore del prezioso, 300mila euro, mica noccioline. I ben informati hanno assicurato che l’anello altro non è che il regalo di Francesco per il primo anno trascorso insieme. La faccenda ha pure sollevato un caso: Totti non aveva sostenuto che la love story con Noemi era decollata lo scorso dicembre? E perché, allora, il brillocco in omaggio a un anno d’amore, le è stato regalato prima? I misteri dell’amore sono infiniti, chissà…

E se Totti e la nuova compagna si godono il sole di Dubai dove l’inverno non esiste, Ilary, in quanto a viaggi, non è da meno dell’ex marito. Negli ultimi giorni è volata a New York, naturalmente informando il suo numerosissimo seguito di Instagram. Se in amore le cose non vanno benissimo, per usare un eufemismo, meglio staccare la spina e godersi le vacanze. Bye bye.