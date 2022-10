Dopo i deepfake su Ilary Blasi e il Tapiro d’Oro a Francesco Totti, Striscia la notizia è riuscita a raggiungere anche Noemi Bocchi. La nuova fiamma del Capitano è stata fermata da Capitan Ventosa armato di rilevatori per controllare eventuali anomalie. Il Pupone, nell’ormai celebre e tanto discussa intervista al Corriere della Sera, ha infatti parlato della presenza di cimici e microspie nella sua auto e forse anche in quella dell’attuale compagna.

“Volevamo aiutarti, perché magari ci sono delle microspie sul tuo corpo, in auto o in casa. Noi possiamo aiutarti”, ha detto l’inviato di Striscia la notizia a Noemi Bocchi, nel servizio in onda su Canale 5 giovedì 13 ottobre. Capitan Ventosa è riuscito a beccare la nuova fiamma di Totti a bordo della sua macchina. Per la 34enne flower designer si tratta della primissima volta in tv.

Noemi Bocchi non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo la laurea in Economia si è data da fare come creatrice di composizioni floreali. Ma la sua priorità è sempre stata la famiglia: per oltre un decennio ha amato l’imprenditore Mario Caucci dal quale ha avuto due bambini che oggi hanno dieci e otto anni. Prima delle nozze una breve liaison con Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne oggi postino a C’è posta per te.