Francesco Totti esce allo scoperto con Noemi: il video parla chiaro

Non che ci fossero più particolari dubbi di sorta rispetto al fatto che nella vita di Francesco Totti ci fosse una nuova donna dopo la tormentata fine della relazione con Ilary Blasi. Eppure, nelle scorse ore, “Er Pupone” ha deciso di rendere il tutto “Instagram official”, come dicono gli americani, pubblicando di suo pugno nelle Instagram Stories del suo seguitissimo profilo un video in compagnia di Noemi Bocchi.

Sono immagini che non potrebbero parlare più chiaro. Ieri sera, Francesco Totti ha fatto una capatina in una discoteca in compagnia di un gruppo di amici e, ovviamente, anche di Noemi Bocchi. La sua nuova fiamma viene filmata da una persona misteriosa dietro la fotocamera di uno smartphone, mentre è impegnata a scatenarsi a ritmo di musica proprio di fianco al suo nuovo fidanzato. Vale la pena di notare, ancora una volta, come Noemi Bocchi abbia un’impressionante somiglianza con l’ex di Totti, Ilary Blasi, non solo fisicamente ma anche da un punto di vista dello stile. Per l’occasione, la donna ha infatti indossato un abito nero scollato che avrebbe potuto tranquillamente sfoggiare anche la conduttrice dell’Isola dei Famosi in trasmissione. Sembra insomma che sia proprio questo il prototipo di donna che più piace all’ex calciatore.

Il video rappresenta, di fatto, la prima volta in assoluto che Francesco Totti si fa vedere con Noemi sui social e che la tagga. Insieme a loro, nel corso della stessa serata, anche uno dei migliori amici di Totti, Alex Nuccetelli. Quest’ultimo, ormai è noto, sarebbe stato il cupido che mesi fa avrebbe fatto conoscere Francesco Totti e Noemi Bocchi. Galeotto fu il padel, anche se la conoscenza fra i due si sarebbe poi approfondita successivamente nel corso di una serie di eventi capitolini organizzati dallo stesso Nuccetelli.

Tutto tace, nel frattempo, dal lato Ilary Blasi. La presentatrice, impegnata in questi giorni nei primi step della battaglia legale contro l’ex marito, non si è ancora fatta vedere con nessun nuovo (presunto) flirt. La conduttrice, piuttosto, si è limitata ad una serie di frecciatine verso Totti, che in ogni caso non sembra aver voluto raccogliere le provocazioni. Certo, chissà come le avrà prese Ilary queste ultime Instagram Stories…