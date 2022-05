Uomini e Donne, Veronica non convince: sospetti e replica di Maria

Veronica Rimondi a Uomini e Donne presto farà la sua scelta e gran parte del pubblico crede che sia già scontato il finale. Manca poco alla conclusione di questa edizione del programma di Maria De Filippi, che per il periodo estivo andrà in vacanza. Dunque, le prossime registrazioni dovrebbero rappresentare i momenti giusti per le scelte di Veronica e di Luca Salatino. Ma con chi inizieranno una nuova relazione lontano dalle luci dei riflettori? I telespettatori qualche idea se la sono fatta nel frattempo.

Mentre due ex conoscenti di Luca hanno le idee abbastanza chiare al riguardo, sulla Rimondi a parlare sono i telespettatori. Tra loro c’è la certezza che Veronica sceglierà Matteo. Il corteggiatore dagli occhi azzurri ha decisamente colpito l’interesse della tronista e questo è un dettaglio che, nelle scorse puntate, Maria aveva fatto notare per far riflettere Andrea e Federico. La De Filippi si è detta certa del fatto che la Rimondi abbia un interesse maggiore per Matteo.

Addirittura c’è chi sta iniziando a pensare che i due si siano messi d’accordo fuori dallo studio e che siano già una coppia. Ovviamente queste sono solo allusioni, va precisato, di una parte dei telespettatori. La situazione a UeD per Veronica sembrava poi aver preso una piega differente. Infatti, si è lasciata andare con Andrea. E proprio oggi va in onda la loro romantica esterna con tanto di bacio passionale.

Non finisce, però, qui. Subito dopo, Maria fa sapere che la Rimondi ha deciso di fare più di un’uscita con Matteo. Va così in onda la loro seconda esterna, durante la quale si sono baciati! Di fronte al bacio di Veronica e Matteo, Andrea non reagisce bene. Il corteggiatore di Pescara lascia lo studio furioso. Non riesce a sopportare il fatto che dopo il loro bacio, la Rimondi abbia scelto di lasciarsi andare così con ‘l’altro’. Tina Cipollari appoggia questa sua reazione, mentre Maria prende prontamente le difese della Rimondi.

“Ho visto 3mila tronista che hanno baciato tante corteggiatrici lo stesso giorno”, afferma la padrona di casa. “Non è stato lo stesso giorno”, puntualizza la tronista. Per Maria il suo punto di vista vale comunque: “Ma anche se fosse stato lo stesso giorno!”. Nel frattempo, Andrea decide di rientrare in studio dopo aver scaricato un po’ di tensione. Si può dire che il corteggiatore riporta un po’ il pensiero comune del pubblico. Va sottolineato che neanche lui convince una parte del pubblico.

“Allora sceglilo e basta! Questa è la mia reazione. Poi un’altra cosa: stai guardando l’esterna mia e guardi lui?! Non mi hai guardato un secondo”

Dall’altra parte, Veronica Rimondi afferma che “questa è una sciocchezza”, per lei. Non solo, ammette che non si aspettava una reazione del genere. Intanto, le anticipazioni fanno sapere che Federico ha lasciato la trasmissione, in accordo con la stessa tronista. Dunque, la scelta ricadrà su Matteo o su Andrea. Per scoprire quale sarà bisognerà ancora attendere, ma non troppo.

Il dating show del pomeriggio di Canale 5 deve effettuare solo qualche registrazione ancora. Anzi, si pensa che proprio questa settimana Veronica e Luca faranno le loro scelte. Potrebbe, però, non succedere in questi giorni. Infatti, pare si stia pensando di prolungare questa edizione del programma di Maria De Filippi.

Veronica corteggia Matteo e si lascia corteggiare da Andrea. #uominiedonne pic.twitter.com/MPh16fshrP — Carlottasugliscogli (@sugliscogli2) May 17, 2022

Non capisco se Veronica non capisca le cose o le piaccia far credere di non capire quando le conviene!!!

Maria io non posso vedere gente così please ! #uominiedonne — ~????persempre~ (@Michelle_tit) May 17, 2022

Io come Matteo penso che il suo bacio con Veronica sia stato "di più" rispetto a quello con Andrea che era forse solo fisico #uominiedonne — Danyela♍????????️‍???? (@dany3laf) May 17, 2022

Lei comunque non ce la fa a "smentire" anche per finta Matteo, è palesemente presa da lui; cosa continua a fare sto trono? #uominiedonne — ???? ???? (@strunz_me13) May 17, 2022

Raga non vorrei dire una gran cavolata, ma secondo me Veronica e Matteo o si sentono anche fuori o si sono messi d accordo fuori e sono venuti lì #uominiedonne — Chiara (@chiaraaaa_ch) May 17, 2022

Veronica palesemente sotto un treno per Matteo #uominiedonne sembra Andrea Nicole con Ciprian — Clara (@Clara_1309_) May 17, 2022