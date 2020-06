Uomini e Donne: Veronica e Giovanni, cambio rotta? Le foto parlano chiaro

Uomini e Donne, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi beccati insieme: i due ex partecipanti del Trono Over molto vicini

Cosa sta accadendo tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne? Il cavaliere, ricordiamo, ha scelto di lasciare il programma poco prima dell’ultima puntata, in quanto convinto di non essere pronto a iniziare una nuova relazione. Tra lacrime e fortissime polemiche, Veronica ha poi deciso di seguirlo, senza avere alcun dubbio. Infatti, la dama è apparsa davvero molto interessata a Giovanni. Quest’ultimo, però, di fronte alle segnalazioni su una presunta conoscenza tra la Ursida e Luca, sembrava aver fatto un passo indietro. Longobardi, oltre ad aver dichiarato di non sentirsi pronto per una relazione, ha confessato di non voler far soffrire Veronica. Ma, a quanto pare, la dama del Trono Over non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare! Ora le foto sembrano parlare chiaro! In queste ultime ore, Veronica ha condiviso una serie di dediche e ha fatto comprendere ai fan, con un’immagine, di essere in compagnia di Giovanni! Gli utenti più attenti, sulle Stories di Instagram della Ursida, non hanno potuto non notare il braccio tatuato di Longobardi!

Non solo, proprio ieri sera, le talpine de Il Vicolo delle News segnalano diverse foto che ritraggono Veronica e Giovanni insieme nella piazza principale di Vico Equense, durante una passeggiata romantica. Chi ha paparazzato la coppia del Trono Over assicura di aver notato tanta complicità. E mentre ieri sembrava che ormai la storia tra i due si fosse conclusa, oggi le speranze dei fan possono riaccendersi. Le foto parlano chiaro e la Ursida sembra essere ancora disposta a tutto pur di conquistare il cuore di Giovanni, che all’inizio della sua esperienza nel programma aveva iniziato una frequentazione anche con Roberta Di Padua. Dall’altra parte, l’ex cavaliere pare aver scelto di fare cambio rotta e di dare una possibilità alla sua storia con Veronica!

Veronica e Giovanni dopo Uomini e Donne: la Ursida pronta a conquistare il cuore dell’ex cavaliere

Sul Magazine di Uomini e Donne, Veronica Ursida aveva dimostrato di essere pronta a vivere la sua storia d’amore con Giovanni Longobardi dopo la fine del programma. E pare che ora ci sia una certa serenità tra i due ex partecipanti del Trono Over. Nel frattempo, la Ursida ricondivide sui social i video pubblicati dalle fanpage che tifano per la sua storia con l’ex cavaliere. Questi dettagli non possono non farci credere che tra loro ci sia finalmente l’armonia giusta! Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Veronica e Giovanni questa estate!