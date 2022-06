Uomini e Donne, Veronica e Matteo: svelata la reazione di Maria alla scelta

Veronica Rimondi e Matteo Farnea dopo Uomini e Donne parlano di progetti futuri, tra vacanze e convivenza. Non solo, l’ex tronista svela un retroscena su Maria De Filippi. Scendendo nel dettaglio, in una nuova intervista sul settimanale Nuovo, rivela come ha reagito la conduttrice quando ha saputo che sarebbe stato Matteo la sua scelta. Innanzitutto, la nuova coppia del Trono Classico ammette che lontano dalle telecamere c’è molta sintonia mentale e tanta attrazione. Lui non era sicuro che lo avrebbe scelto, ma il lieto fine è arrivato e ora si godono i primi momenti insieme.

L’ex corteggiatore confessa di aver provato “una forte emozione” quando ha capito che sarebbe stato lui la scelta. Vivono il loro amore per giorno, ma ci sono tutti i presupposti per “costruire una storia importante”. Veronica, invece, racconta di aver preso parte al programma di Canale 5 per vivere “qualcosa di divertente” ed è riuscita a incontrare proprio il ragazzo che da tempo sognava. Per diversi motivi, la Rimondi stava affrontando “un periodo non facile” prima di prendere parte al dating show di Maria De Filippi.

Veronica era single da due anni e avere questa opportunità ha rappresentato per lei “un raggio di sole in una giornata di pioggia”. L’ex tronista di UeD rivela che sin dall’inizio c’è stata “grande affinità” tra loro. In effetti, in molti avrebbero scommesso che la sua scelta sarebbe ricaduta su Matteo Farnea. Anche la padrona di casa aveva fatto notare agli altri corteggiatori che la Rimondi era molto concentrata sulle reazioni dello studente veneziano.

Conoscendosi nel tempo hanno compreso di avere dei caratteri molto simili. “Lui è molto sensibile e io vado pazza per questa sua dolcezza”, dichiara Veronica, facendo presente di essere andata oltre l’apparenza con Matteo. Quest’ultimo appariva, inizialmente, come un ragazzo dalla battuta pronta che fa colpo sulle donne. Ed ecco che svela come ha reagito Maria quando ha avuto la conferma che sarebbe stato Farnea la sua scelta.

“Lei è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla”

Dunque, anche la De Filippi crede che Matteo sia la persona giusta per la Rimondi, che ha fatto la conoscenza anche di Andrea Della Cioppa. Oggi Veronica afferma che non potrà mai ringraziare abbastanza Maria per questa opportunità che le ha dato. Intanto, Veronica e Matteo hanno capito che non vogliono gestire la lontananza.

Pertanto, hanno già iniziato a parlare di convivenza. Per il momento, si divideranno tra Ferrara, dove vive lei e dove c’è anche l’azienda della sua famiglia, e Roma dove Matteo sta completando il suo percorso all’università. “Gli manca solo un esame”, fa sapere la Rimondi. Stanno ora tentando di trovare la soluzione giusta che possa soddisfare le loro esigenze lavorative “ma soprattutto quelle di coppia”.

L’estate sarà la stagione perfetta per riorganizzare le loro vite e progettare il loro futuro insieme. Si concederanno la loro prima vacanza insieme in Giordania, precisamente a Petra. Ma ci sarebbe “un piccolo problema”, ovvero che Farnea è un amante dello sport e non può fare a meno di andare in bicicletta. Al contrario, l’ex tronista preferisce rilassarsi al mare e godersi il sole.

Nonostante questo, la coppia è certa che riuscirà a trovare “il giusto compromesso”. Capita spesso che i volti del noto programma tv di Maria De Filippi finiscano nei reality show. Su questo punto, finora, Veronica non aveva mai riflettuto. Non vorrebbe sicuramente precludersi nulla.

Non ha in mente un programma in particolare a cui parteciperebbe, ma aggiunge: “Se mi venisse proposto un bel progetto lo valuterei volentieri“. Dunque, come dice lei stessa, “nella vita mai dire mai”.