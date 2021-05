Uomini e Donne, Valentina Autiero provoca: “Se dovessi aprire certe chat…”

Valentina Autiero lancia nuove frecciatine, attraverso il suo account Instagram. L’ex dama di Uomini e Donne condivide un messaggio che va ad attaccare un gruppo di persone che si sono incontrate nella giornata di ieri. Non fa nomi, ma il suo sembra un chiaro riferimento a delle sue ex colleghe del parterre del Trono Over. Possibile che si tratti di una coincidenza, ma proprio nella serata di ieri Maria Tona, Veronica Ursida, Aurora Tropea e Giulia Mastrantoni si sono incontrate per cena. Le quattro ex dame sono apparse in sintonia e abbastanza serene insieme. Questo potrebbe aver generato il messaggio di Valentina Autiero.

“Vedo certe storie su instagam di finte amicizie, finti incontri. Se uno con l’altro sapessero quanto si sono sparlati e insultati, mi farei solo un sacco di risate. Mi viene da dire solo una parona questa: ridicoli”

Inizia così i video la Autiero, spiegando il suo punto di vista. Non si sa se Valentina si riferisca alla cena che le sue ex colleghe hanno condiviso della serata di ieri. Certo, al momento è difficile pensare a una coincidenza. Valentina ieri sera condivideva questo messaggio e Aurora, Veronica, Maria e Giulia si trovavano insieme. La Autiero ha avuto modo di conoscerle all’interno dello studio di Canale 5, ma sembra che tra loro non sia mai nata una certa simpatia. Solo qualche settimana fa, si è acceso un forte scontro sui social che vedeva Valentina e Roberta Di Padua da una parte e Aurora, Veronica e Maria dall’altra.

“Che poi il detto ‘il più pulito ha la rogna’ è proprio vero. Ma come si fa a sparlare della gente e poi passarci le giornate insieme fintamente, facendo finta di essere amici? Gli amici storici non li avete? Questa è la domanda che mi sono posta oggi a vedere certe cose. Bocca mia taci, telefono mio stati sereno là, perché se dovessi aprire certe chat… è meglio che non continuo”

Valentina prosegue il suo messaggio e preferisce poi cambiare discorso, senza entrare troppo nei dettagli. L’ex dama di Uomini e Donne parla ai suoi fan del vaccino che ha appena fatto. Nel frattempo, Maria Tona torna a parlare dei motivi che l’hanno portata a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. Qualche settimana fa, ha fatto sapere che, quando questa stagione del programma arriverà alla conclusione, rivelerà il perché della sua scelta.

Il pubblico che la segue è abbastanza curioso di scoprire. La Tona ammette che non ha alcun problema a parlare della sua esperienza e, dunque, come aveva già annunciato racconterà la verità che la riguarda. Sa che i telespettatori hanno ragione quando le chiedono di rivelare questi motivi. “Un bacio, a presto”, conclude così il suo messaggio la Tona. Venerdì 28 maggio 2021 andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di UeD.

Pertanto, a breve quel pubblico così curioso avrà modo di scoprire cosa ha da dire questa ex dama del Trono Over.