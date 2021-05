UeD news, Maria Tona: “La verità uscirà fuori”, anche Aurora dice la sua

Le due ex dame del Trono Over si sbottonano sul programma, accendendo la curiosità dei telespettatori, e appaiono furiose con diverse persone che si trovano all’interno dello studio

Maria Tona e Aurora Tropea si sbottonano su Uomini e Donne. Entrambe non fanno più parte del parterre del Trono Over ormai da tempo. La prima non ha più parlato della trasmissione di Maria De Filippi e ha acceso la curiosità dei telespettatori. In molti si stanno chiedendo il motivo per cui ha lasciato il programma. Proprio in queste ultime ore, in un’intervista su PiuDonna, Maria Tona ha deciso di parlare e di rivelare qualche dettaglio, che ha reso il pubblico ancora più curiosa. Lei stessa ha fatto notare che questa è una delle domande a cui ancora non ha dato risposto, ma ci sono dei motivi.

“Non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo ‘carne da macello’, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo”

Detto ciò, ha continuato con il discorso ammettendo che “lì dentro” tra i cavalieri ha fatto fatica a riconoscere qualcuno di vero. Il motivo, però, per cui non è stata invitata lo dirà “solo a fine maggio”, quando la trasmissione chiuderà questa stagione. Parlando di Gemma Galgani, ha poi fatto altre dichiarazioni al riguardo.

“Ma che devo dire, fa parte di tutto quello che porto dentro e che ancora non ho dichiarato. Gemma è una donna stupenda e intelligentissima. Però non me la sento di dire altre cose. […] Ma uscirà fuori, ho delle sorprese perché sono una donna dalle mille risorse”

Nonostante tutto, ha ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità che le ha dato. Subito dopo, aver attirato l’attenzione con queste dichiarazioni, ha deciso di condividere una diretta su Instagram con Aurora Tropea, un’altra ex dama che ha abbandonato da poco Uomini e Donne, dopo aver affrontato una situazione spiacevole.

In questa occasione, Maria Tona ha ribadito di voler fare le sue rivelazioni solo quando il programma concluderà questa stagione. Il motivo? Quando ha chiesto alla redazione se poteva fare delle interviste o partecipare ad altri programmi le è stato risposto di no. Pertanto, ha scelto di continuare a rispettare questa regola, aspettando appunto la fine della stagione.

Dopo di che, ha letto un commento di un utente che ha definito il programma “una barzelletta”, facendo notare che “la sincerità è poca apprezzata”. Insieme ad Aurora, ha parlato di quanto accaduto nel corso della puntata di oggi ad Armando Incarnato.

“Più dici bugie, più fai l’infame, più sei bugiardo, più gli dedicano la prima pagina”

La Tropea ha poi fatto notare che veniva spesso attaccata in studio, riferendosi probabilmente anche a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Invece, la Tona si è detta convinta del fatto che ha ricevuto anche lei attacchi perché aveva preso delle posizioni. Detto ciò, entrambe hanno precisato che il loro non è un attacco nei confronti del programma, a cui hanno fatto un grande ringraziamento.

Le due ex dame del Trono Over hanno fatto riferimento, invece, alle persone presenti in studio. A detta di Maria e Aurora, ci sarebbero persone che terrebbero un comportamento peggiore e non verrebbero attaccate. Entrambe sono certe che molte persone all’interno dello studio siano interessate alla visibilità.

Di fronte ai commenti negativi di alcuni utenti durante la diretta, la Tona ha confermato che dichiarerà tutto quello che ha vissuto veramente nel programma. Ha chiesto ai fan di fidarsi di lei. Entrambe hanno ribadito di non aver mai parlato male della redazione.