UeD bufera Roberta e altre ex dame, Gianni dice la sua: “Non provo stima”

Si è scatenato il caos in questi giorni, dopo alcune dichiarazioni fatte nel corso di una diretta su Instagram: ora a commentare ci pensa l’opinionista, seguito da Anna Tedesco, che non le manda a dire: “Anni che bullizza i partecipanti”

Si è scatenato il caos tra alcune ex dame di Uomini e Donne, che vede protagoniste Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Il tutto è accaduto nel corso di una diretta su Instagram, che ha generato polemiche, di quattro ex dame: Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco. Si sono riunite per parlare insieme ai fan, rispondendo alle varie domande. Tra queste sono capitate quelle riguardanti Roberta. Le dichiarazioni fatte hanno fatto infuriare non poco la Di Padua, che ha promesso querele. Scendendo nel dettaglio, pare che Veronica abbia riportato un episodio in cui sembra che Roberta abbia quasi investito sia lei che Aurora nel parcheggio, quando tutte loro facevano ancora parte del parterre del Trono Over.

Non solo, la Tropea ha ricordato il famoso episodio che l’ha vista coinvolta in un forte litigio dietro le quinte sempre con Roberta. Maria Tona avrebbe poi aggiunto che l’influenza della Autiero non avrebbe aiutato. Oltre ciò, hanno dichiarato di credere al racconto fatto da Riccardo Guarnieri, che in una delle passate registrazioni ha generato il panico in studio. Hanno pensato, addirittura, che Roberta puntasse a prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island. Le parole espresse da queste ex dame nei confronti della Di Padua, ma anche di Valentina, hanno attirato l’attenzione del pubblico. Sono tanti i messaggi arrivati alla Autiero e a Roberta, attraverso cui venivano informate di questa conversazione social.

A questo punto, la Di Padua ha deciso di condividere delle Stories in cui si trovava in compagnia del suo avvocato. In questo modo, ha fatto capire di essere pronta a procedere per via legale. Inoltre, insieme a Valentina ha poi fatto dei commenti negativi contro le ex colleghe, dopo quanto accaduto. La Autiero ci ha tenuto a precisare che Anna, sebbene fosse presente in questa diretta, non c’entra nulla con tutto questo.

In queste ultime ore sono intervenute più volte Veronica, Aurora, Maria e Anna. La prima, in particolare, ha fatto notare di aver risposto solo alle domande dei fan e di aver detto cose che già erano state rese note in studio. Ai loro commenti si è aggiunto, inaspettatamente, quello di Gianni Sperti. Senza peli sulla lingua, l’opinionista di Uomini e Donne ha preferito non commentare nel dettaglio questa diretta, ma ha comunque lanciato un chiaro attacco.

“Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie”

In effetti, non è una novità questa. Tutte e quattro le ex dame non hanno mai ricevuto il consenso di Gianni. Di fronte a questo messaggio, Anna Tedesco è andata su tutte le furie. “Lui non stima a prescindere le donne. Anni che bullizza i partecipanti della trasmissione e l’abbiamo visto tutti”, ha dichiarato l’ex dama.