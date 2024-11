Uomini e Donne: urla e schiamazzi, frecciata di De Filippi su Amal

La puntata di Uomini e Donne oggi inizia con Francesca Sorrentino, nel momento in cui si è conclusa quella andata in onda ieri. La tronista oggi accoglie in studio, Paolo, il quale decide di andare via mentre litiga con Gianmarco, urlando. Francesca appare fortemente irritata dalla forte reazione del suo corteggiatore, con cui oggi litiga animatamente. La tronista ammette di non riuscire mai a parlare con Paolo, il quale spesso la attacca. Il corteggiatore cambia poi idea e decide di rientrare per permettere alla Sorrentino di parlare. Martina De Ioannon crede che Paolo sia egoriferito.

La puntata va avanti con Gabriele, che accoglie in studio tre donne che vorrebbero conoscerlo. Gianni Sperti ammette di aver cambiato pensiero sul cavaliere, ritenendo oggi che sia troppo concentrato su se stesso e che non sia pronto per lasciarsi andare all’amore. Gabriele smentisce. Sabrina interviene e racconta di aver notato che ultimamente il cavaliere scrive spesso su Facebook. Nelle risposte date ad altre donne, Gabriele avrebbe consigliato di scendere per lui nel programma.

“Gianni ti dico che hai ragione, perché nella superficie tu leggi la situazione così”, replica il cavaliere, che di recente ha raccontato come ha perso sua moglie. Si accende uno scontro tra Gabriele e la nuova dama Barbara, la quale nei giorni scorsi ha raccontato alcuni dettagli spinosi. Tina Cipollari, invece, si scaglia contro Sabrina: “Devi fartene una ragione, non ti vuole!”. Maria De Filippi preferisce fermare tutto e far parlare le tre donne che sono scese per il cavaliere.

La conduttrice deve far spegnere più volte il microfono alla Cipollari. Quando Tina scopre che una di loro, Tiziana, ha un allevamento di cani, ironizza e le chiede di poter avere un cane da difesa. “Non portarle nessun cane che non è responsabile neanche di se stessa”, tuona subito Maria. Intanto, proprio Tiziana è l’unica dama che viene scelta da Gabriele.

Si va avanti con Mario Cusitore, che accoglie in studio due donne che vorrebbero conoscerlo. Tra loro c’è Alice, che De Filippi conosce: “Noi ci rivediamo. Martina e Francesca, lei lavora dove avete fatto Temptation, nella piscina del villaggio”. Alla fine Mario, che nell’ultima registrazione ha abbandonato il programma dopo il tronista Alessio, decide di non iniziare con nessuna delle due una conoscenza.

UeD: Michele confuso su Amal, Maria De Filippi interviene

Tocca a Michele Longobardi sedere al centro studio. Qui il tronista chiede a Maria di poter far scendere subito Amal e Veronica, prima ancora di vedere le esterne. Michele appare misterioso, mentre dice di voler fare un discorso. Il tronista si scaglia contro Amal, a cui chiede di mantenere la calma dopo un’esterna trascorsa litigando a causa delle accuse di lei. La corteggiatrice, che non ha ancora convinto molto il pubblico, si era infuriata perché Longobardi era corso a recuperare Veronica.

Michele non riesce ancora a credere che Amal abbia sfruttando la loro esterna solo per litigare, anziché conoscersi meglio, e poi sia andata via, piantandolo. Mentre Longobardi stronca la corteggiatrice, in studio tutti applaudono. Tanti telespettatori credono che Amal stia prendendo in giro il tronista, in quanto non realmente interessata. La corteggiatrice si scontra anche con Veronica, tra urla e accuse. Tra le urla, anche Maria De Filippi appare confusa e irritata.

La conduttrice, a questo punto, chiede al tronista se pensa che Amal sia lì per prenderlo in giro. “Tu pensi che io stia qui a fingere?”, domanda la diretta interessata. “Sì, per la televisione”, aggiungere Maria, inaspettatamente. Intanto, Michele ammette di essere stato l’unico a credere in Amal e ora ha non pochi dubbi. Il pubblico è schierato contro Amal, di cui non si è mai fidato. Ed ecco che la corteggiatrice decide di andare via.

“Sei sicuro che non andrai a riprenderla? No, perché hai trascorso 15 minuti solo su Amal, questa è la verità. Con Veronica niente”, fa notare De Filippi, rivolgendosi a Michele. Le corteggiatrice Emma e Mary, sulla scalinata, si ribellano in quanto non ricevono alcuna attenzione dal tronista.