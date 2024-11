UeD, Gabriele commuove tutti: “Così ho perso mia moglie”

Uno dei protagonisti assoluti di questa nuova edizione di Uomini e Donne è senza dubbio Gabriele Padoan. Il consulente finanziario milanese si è fatto conoscere per via della sua frequentazione con Sabrina Zago, la quale si è innamorata dopo alcune uscite, ritenute da lei stessa molto importanti e…intime. Dopo un corteggiamento assiduo a Marcello Messina nella scorsa stagione del programma, quest’anno per Sabrina sembra essere un anno difficile, specialmente a causa della rottura improvvisa della storia (mai nata) con Gabriele, il quale ha troncato il rapporto sentendosi oppresso dalla donna.

Eppure, entrambi hanno avuto in comune un tragico destino, quello della perdita del partner che amavano. Come ha raccontato Sabrina più volte a Uomini e Donne, è rimasta vedova ancora giovane, mentre Gabriele Padoan ha dovuto affrontare la morte della sua adorata moglie. Una storia che li ha legati moltissimo e li ha fatti piangere insieme, ma non solo! Sabrina nelle ultime puntate aveva esordito dicendo che Gabriele è stata l’unica persona in grado di farle sentire qualcosa dopo la scomparsa del compagno. Frase che ha toccato tutti i presenti, compresi gli opinionisti che oggi sembrano schierati a suo favore.

Gabriele, però, non ne ha più voluto sapere. Il motivo? Sabrina era troppo presa, molto gelosa e controllante, a parer suo. Anche se Sabrina era semplicemente una donna innamorata, che aveva scelto di dare al cavaliere l’esclusiva davanti a tutta Italia, un gesto mai ricambiato dato che lui nel corso del tempo ha deciso di uscire con altre donne con le quali sono scattati anche dei baci. Ad aver colpito tutti è stato però lo straziante racconto di Gabriele Padoan, quando davanti a tutti ha voluto confessare il suo dolore.

Gabriele Padoan di Uomini e Donne: “Mia moglie scomparsa per un intervento di routine”

Una storia che ha dell’incredibile e del tragico quella del cavaliere che usciva con Sabrina a Uomini e Donne: in un solo anno, tra il 2021 e il 2022, ha visto la dipartita di tre donne importantissime per lui. Prima fra tutte la madre, con la quale aveva un bellissimo rapporto. La donna è morta per un incidente domestico. Qualche mese dopo il triste destino è toccato anche alla suocera, a dicembre dello stesso anno. E a giugno è stato il turno della moglie, che ha avuto una sepsi dopo una semplicissima operazione in ospedale. Una batosta immensa per Gabriele, ha raccontato con le lacrime agli occhi di voler continuare a vivere anche per lei: