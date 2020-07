Uomini e Donne, arriva il tronista in carrozzina a rotelle? Parla Ivan Cottini

By

Ivan Cottini lancia l’appello a Maria De Filippi: “Sono pronto per il trono”. Dalle pagine di Libero Quotidiano, grazie a un articolo di Roberto Alessi (direttore di Novella 2000), il danzatore chiede a Maria De Filippi di dargli una possibilità. Si tratterebbe del primo tronista a Uomini e Donne su una carrozzina a rotelle. Cottini, che ha 35 anni e da sette è malato di sclerosi multipla, ha le idee chiare. D’altra parte con la televisione ha un ottimo feeling avendo partecipato già a Ballando con le Stelle ed essendosi esibito anche sul celebre palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. Ora l’obiettivo dichiarato è quello di tornare sul piccolo schermo per ritrovare l’amore dopo che si è interrotta la sua love story con Valentina. A mandare in frantumi la relazione, secondo quanto confidato da Ivan, le troppe assenze nella coppia del ballerino che dedica una larga fetta della propria vita alla danza. Da qui la decisione della donna di interrompere il rapporto.

Uomini e Donne, Ivan Cottini si appella a Maria De Filippi

La sfida è stata lanciata, ora la palla passa a Maria De Filippi che alle novità ha sempre guardato con molta attenzione lungo tutta la sua carriera. C’è di più: Uomini e Donne negli ultimi tempi non ha brillato negli ascolti, almeno per quel che riguarda il trono classico (molto bene invece dame e cavalieri del trono over con gli indimenticabili siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani – donna sempre alla ricerca dell’amore perfetto che stenta ad arrivare). Insomma, un trono ‘in carrozzina’ potrebbe essere un’idea parecchio allettante. A maggior ragione se a sedersi sullo scranno dovesse essere Cottini, volto già noto al piccolo schermo e personaggio amato dal pubblico.

Uomini e Donne, Sammy e Giovanna: l’addio è sempre più vicino

Tra le vicende più seguite scaturite dallo show, c’è quella che vede protagonisti Giovanna Abate e Sammy Hassan. Pare che la love story tra i due sia già giunta al capolinea. Per il momento manca l’ufficialità, ma sembra che ci sia poco da fare. Nelle scorse ore è giunto anche uno spiffero curioso: Kristian, giovane 22enne padovano, ha dichiarato di aver baciato la Abate lo scorso 3 luglio scorso.