Non si placa il gossip attorno all’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate. Con Sammy Hassan, sua scelta nel programma di Maria De Filippi, pare che sia tutto finito. ‘Pare’ per un semplice motivo: i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato la rottura ma sembra che non ci sia nulla più da fare. Nel frattempo si sprecano i retroscena sulla vita sentimentale di Giovanna. L’ultimo lo racconta Kristian, un giovane 22enne padovano – professione programmatore – che ha dichiarato di aver trascorso del tempo con la Abate di recente. Non solo: con lei si sarebbe anche scambiato un bacio stampo. Kristian ha affidato le sue esternazioni a DonnaPop, confermando ciò che già era trapelato pochi giorni fa. A mettere in circolo la voce di un presunto bacio tra lui e l’ex tronista fu in prima battuta Deianira Marzano.

Uomini e Donne, Kristian: “C’è stato un bacio stampo con Giovanna Abate il 3 luglio”

Innanzitutto Kristian ha confessato a DonnaPop di essere stato lui a scrivere a Deianira Marzano e a sussurrarle del bacio a stampo. Dopodiché, ha spiegato come avrebbe conosciuto l’ex tronista. L’incontro sarebbe avvenuto il 3 luglio 2020, all’Argentario. Giovanna sarebbe stata in compagnia di alcune amiche quando avrebbe notato che a Kristian sarebbe caduto il cellulare. “Me lo ha fatto notare. Abbiamo scambiato due parole e abbiamo deciso di prendere qualcosa insieme in un bar”, ha affermato il 22enne padovano che ha aggiunto che non conosceva minimamente la donna se non per fama prima di quel giorno. Kristian ha specificato poi che non l’avrebbe incontrata a Roma, come detto da Deianira, bensì all’Argentario, unico luogo in cui si sarebbero visti. E al bar? Cosa è accaduto? Il programmatore veneto ha narrato che nel locale sarebbe andato solo con la Abate, senza le sue amiche. E…

Uomini e Donne, la versione di Kristian sull’incontro con Giovanna

E dopo aver consumato al bar, sempre secondo la versione di Kristian, via in spiaggia per un po’ di relax e divertimento. “Lì, per colpa, forse, di quel che avevamo bevuto, o per il caldo, invece di darci un bacio sulla guancia, ce lo siamo dati sulle labbra… un bacio a stampo, insomma”, ha aggiunto il 22enne. E poi? “Ognuno per la propria strada”. Il ragazzo padovano ha infine raccontato che da quel momento non ha più avuto alcun contatto con Giovanna, oltre a dire che durante l’incontro lei non ha mai proferito parola sulla sua storia con Sammy Hassan. Si attende la versione dell’ex tronista.