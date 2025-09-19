Uomini e Donne, tornano Gianmarco e Cristina: “Colpo di scena per uno dei due”

Sembra proprio che sia arrivato il momento per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di fare ritorno a Uomini e Donne. I due devono ancora spiegare nel dettaglio cos’è accaduto in questi mesi, dopo la scelta. Non sono mai stati chiari agli occhi del pubblico, in quanto non hanno mai dato delle risposte ai dubbi dei fan di fronte ai presunti tira e molla continui di questa estate. Questa situazione sta andando avanti ancora oggi e agli occhi dei telespettatori hanno perso ormai ogni credibilità.

In questi giorni, qualcosa è uscito fuori. In particolare, pare che Cristina abbia confermato la rottura con Gianmarco, durante un evento. Eppure i due continuano a mantenere questo misterioso silenzio al riguardo. Si pensa che la coppia, nata nella passata edizione del Trono Classico, non parli perché presto sarà presente nello studio di Canale 5 per dire in esclusiva ciò che è accaduto. Ebbene in queste ore spunta un’indiscrezione al riguardo.

Gemma Palagi, che su Instagram si occupa di tenere informati i fan del dating show di Maria De Filippi con segnalazioni, scoop e anticipazioni, rivela che nelle prossime registrazioni ci saranno “probabilmente” delle novità sui due. In particolare, parla di un confronto che dovrebbe avvenire tra Gianmarco e Cristina a Uomini e Donne, tra lunedì e martedì, quando verranno registrate altre puntate della nuova edizione. E non finisce qui questa indiscrezione.

“E forse un colpo di scena per uno dei due, vedremo!”, scrive. A quanto pare, si vocifera sui social network una sorpresa che molti non si aspettano. In questo momento, sono solo due i tronisti, ovvero l’ex tentatore Flavio Ubirti e Cristiana Anania. I due non stanno regalando particolari colpi di scena, questo va detto. Per questo, è facile pensare che la redazione possa essere alla ricerca di qualcuno che possa scuotere il pubblico con un percorso più attivo e ricco di sorprese.

Questa persona potrebbe effettivamente essere Cristina Ferrara. Difficile pensare che un eventuale colpo di scena possa riguarda Steri. Quest’ultimo ha già avuto ben due possibilità di trovare l’amore nel programma di Canale 5. In realtà, era stato posizionato sul Trono un terzo tronista, ovvero Rosario Guglielmi. L’ex volto di Temptation Island, però, non ha neppure dato inizio alla sua avventura visto che Lucia Ilardo l’ha smascherato in studio. Non resta che attendere le anticipazioni delle prossime registrazioni per scoprire cosa accadrà.