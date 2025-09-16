Gianmarco Steri, Cristina Ferrara “ha confermato la rottura”: cos’è successo

Cristina Ferrara avrebbe confermato che la storia con Gianmarco Steri sarebbe giunta al capolinea. A riferirlo è l’esperta di gossip Deinaira Marzano che è entrata in contatto con una fonte che le ha spiegato che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confidato a una sua amica che la relazione con l’ex tronista non ha funzionato. Da qui la decisione di proseguire ognuno per la propria strada. Rottura! Un’indiscrezione che non arriva certo come un fulmine a ciel sereno. Da tempo Steri e Ferrara non si mostrano più assieme sui social. Anzi lui si immortala da una parte e lei da un’altra. Centinaia di fan continuano a scrivere loro, con il desiderio di aggiornamenti. La risposta di entrambi è sempre la medesima: silenzio tombale.

“Cristina Ferrara ha confermato con non sta più con Gianmarco”

“Cristina ieri all’evento ha confermato che non sta più con Gianmarco. Una ragazza l’ha incontrata là e le ha chiesto se va tutto bene con lui, lei ha risposto che si sono lasciati ed è andata via. Stava con un’amica che ha sorriso quando Cristina ha detto che non sta più con Gianmarco”. Questo è ciò che ha riferito la ‘gola profonda’ in contatto con Deianira Marzano. Il retroscena va a sommarsi a un’altra indiscrezione simile di qualche giorno fa. Sempre l’esperta di gossip campana aveva parlato con una persona che le aveva assicurato che la love story non era decollata e che alla fine sarebbe stato Steri a decidere di troncare definitivamente.

Uomini e Donne, lo scetticismo dei fan

Molti fan affezionati alle dinamiche di UeD si chiedono perché ufficialmente i due non si pronuncino. Potrebbero farlo a breve sui loro canali social oppure potrebbero aspettare di essere ospitati nel dating show di Maria De Filippi che ha dato loro un po’ di popolarità. Si sussurra infatti che potrebbero essere invitati dal programma per spiegare le motivazioni che li hanno spinti a dirsi addio. Se così fosse, potrebbe darsi che potrebbero optare per il silenzio fino all’ospitata.

Sempre ammesso e non concesso che la rottura ci sia stata, alla fine avevano ragione coloro (non pochi) che avevano palesato più di una perplessità sul futuro del legame sentimentale. Tanti telespettatori di UeD, infatti, non hanno mai creduto che i due giovani fossero affini e affiatati. A manifestare più volte scetticismo sulla love story è stato anche Lorenzo Pugnaloni, esperto di retroscena del dating show ‘mariano’. Il giornalista ha sempre sostenuto che il rapporto avrebbe avuto breve durata. E infatti…