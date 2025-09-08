Uomini e Donne, “finita tra Gianmarco e Cristina”: ecco chi ha lasciato chi

Sarebbe definitivamente giunta al capolinea la love story nata negli studi di Uomini e Donne tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Da giorni si sussurra che la coppia non esista più. I diretti interessati tengono le bocche cucitissime, nonostante i fan continuino a chiedere aggiornamenti. Ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano a fornirli, postando tra le sue storie Instagram una ‘soffiata’ che le è giunta da una gola profonda che ha assicurato di aver saputo da persone molto vicine all’ex tronista e all’ex corteggiatrice che la relazione è terminata. Sarebbe stato Steri a decidere di scrivere la parola fine sul rapporto sentimentale.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina si sono detti addio? “Lui ha lasciato lei”

“Si sono ufficialmente lasciati. L’ho saputo da persone molto vicine a loro. Lui ha lasciato lei”. Così la fonte consultata da Deianira Marzano. Un’indiscrezione che non arriva come un fulmine a ciel sereno. Da tempo infatti circolano voci di crisi in riferimento al legame di Gianmarco e Cristina. Voci che si sono fatte ancor più tambureggianti dopo che nel weekend appena trascorso si è saputo che l’ex tronista ha presenziato a un matrimonio di suoi amici in solitaria. Ferrara infatti non l’ha accompagnato. Si è immortalata sui social assieme ad alcune amiche. Per molti la scelta di mostrarsi lontana da Steri è stata una sorta di conferma del fatto che la relazione stia vivendo un periodo difficile.

L’indiscrezione sulla rottura

Nelle scorse ore, sempre una persona entrata in contatto con Deianira Marzano, ha raccontato che uno dei motivi della rottura sarebbe riconducibile al fatto che Ferrara non sarebbe entrata nelle grazie della mamma di Gianmarco e nemmeno in quelle degli amici dell’ex tronista. Trattasi naturalmente di un’indiscrezione da prendere con le pinze.

Lo scetticismo dei telespettatori di UeD

I due giovani si sono conosciuti negli studi di UeD. Dopo la scelta, tanti affezionati al dating show di Maria De Filippi hanno scommesso che la relazione sarebbe durata poco. Se dovesse essere confermata la rottura, vorrebbe dire che chi aveva espresso scetticismo aveva ragione. Non resta che attendere aggiornamenti dai diretti interessati che da giorni non si mostrano assieme e non danno alcun segnale positivo. Tutto tace. Un silenzio assordante!