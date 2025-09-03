Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina: persa credibilità e sfuriata di lei

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne stanno solo alimentando le polemiche e basta. Il loro comportamento, a detta di molti telespettatori, sta generando solo tante delusione in chi ha creduto in loro. Ma cosa sta accadendo? In questi mesi, i due ex volti del Trono Classico hanno spesso lasciato i fan col fiato sospeso non mostrandosi insieme per diverso tempo. Nessuna spiegazione o messaggio che potesse placare gli animi, anzi hanno sempre di più alimentato i sospetti e le polemiche.

Dopo settimane di mistero, tornano di nuovo in scena con foto e video che li ritraggono insieme, per poi sparire nuovamente. Chiaramente partecipare a un programma televisivo non deve costringere una coppia a rendere pubblico tutto ciò che accade nella sfera privata. Ma in quanto la loro relazione è nata proprio tramite il dating show di Canale 5 e così anche la loro piccola notorietà, diventa purtroppo necessario essere, anche solo in parte, chiari.

Basterebbe dare una piccola spiegazione del loro rapporto, affinché sospetti e speculazioni possano placarsi. E, invece, stanno solo perdendo il consenso del pubblico, che prende le distanze, non credendo più in loro, convinto che vogliano solo alimentare curiosità e mistero. Proprio in questi giorni, c’è per l’ennesima volta silenzio da parte di entrambi su ciò che sta accadendo nella loro relazione e Lorenzo Pugnaloni, che tiene sempre informati i telespettatori sulle dinamiche di Uomini e Donne, dice di aver contattato Gianmarco.

Da parte di Steri, per ora, come si poteva immaginare, ancora non c’è alcuna risposta. Ma arriva comunque una segnalazione che sembra confermare l’aria di maretta che ci sarebbe tra Gianmarco e Cristina. Infatti, è probabile che i due non facciano sapere nulla ai fan perché neppure loro sanno cosa sta accadendo nella loro love story, che a quanto pare proprio non funziona. C’è anche chi è convinto che il silenzio e il mistero derivino da un’imminente ospitata nello studio del programma, dove Maria De Filippi sta già registrando le prime puntate.

Qui di seguito la nuova segnalazione:

“Erano in vacanza insieme in Puglia con gli amici di lui. Lei ha fatto la pazza perché lui è uscito con loro, al punto tale che ha lasciato lui solo in vacanza. Tornata a casa non si è presentata nemmeno al matrimonio degli amici di lui dove era stata invitata”

C’è chi addirittura mette in mezzo il rumoroso gruppo di amici di Gianmarco, che tanto si è fatto apprezzare dalla redazione e dalla stessa ‘Queen Mary’ nella passata edizione. Questo perché qualcuno ha notato che ogni volta che cala il sipario i due avrebbero trascorso del tempo insieme agli amici di lui. Non resta ora che attendere per scoprire se decideranno finalmente di rompere il silenzio e di evitare di alimentare un mistero che sta solo rovinando la loro immagine.