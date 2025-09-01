Uomini e Donne anticipazioni: Maria fa il ‘vigile’, aperto vaso di Pandora tra Over

Manca ancora qualche settimana all’inizio della messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne. Intanto, Maria De Filippi e i partecipanti sono tornati nello studio di Canale 5 per le prime registrazioni. Quella di oggi è la terza della nuova edizione, durante la quale la padrona di casa è dovuta intervenire per placare uno scontro per un motivo ben preciso, che riguarda l’assenza di un ormai ex cavaliere. Tra i temi più caldi di questa registrazione c’è quello legato al ritorno di Sebastiano, che ha deciso di smascherare una dama, finita nella bufera.

Uomini e Donne registrazione 1 settembre 2025: De Filippi ferma uno scontro

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, la registrazione è iniziata da Gemma Galgani, come i vecchi tempo. La dama torinese ha iniziato alla grande questo nuovo percorso nel dating show, conoscendo sin da subito nuovi cavalieri. Tra questi c’è Antonio, che però ha deciso di eliminare oggi. La protagonista del Trono Over è uscita anche con Mario, con il quale si è trovata bene e addirittura pare parli già di sentimenti. Il nuovo cavaliere ha deciso, allo stesso tempo, di conoscere anche un’altra dama e tra loro è scattato un bacio. Gemma, inoltre, continua a conoscere anche Pasquale.

Gloria Nicoletti, invece, sta conoscendo Francesco, un nuovo cavaliere, con il quale è già scattato un bacio a stampo. Quest’ultimo sta uscendo anche con Agnese De Pasquale, che non sa se andare avanti oppure noi. Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Guido Ricci si è detto ancora innamorato di Gloria, ma ora vorrebbe conoscere Agnese. Quest’ultima gli ha dato un bel due di picche.

La registrazione di oggi è andata avanti con Alessio Pili Stella, che ha già baciato la nuova dama che si chiama Francesca. Non solo, il cavaliere non si accontenta così e prosegue le sue conoscenze con altre donne. Anche Francesca ha preso la stessa decisione, tanto che stasera uscirà con Federico Mastrostefano, sul quale già sono arrivate delle segnalazioni dalla sua ex fidanzata. L’ex tronista si è visto anche con Rosanna, la quale in estate ha messo fine alla sua relazione fuori con Giuseppe Molonia.

Proprio su quest’ultimo è nato uno scontro tra Alessio e Rosanna. Sulla questione, ha deciso di intervenire Maria De Filippi, la quale ha fatto notare che non è giusto continuare a parlare di Giuseppe, visto che non fa più parte del parterre. La conduttrice quando interviene ha sempre un buon motivo e d’altronde, anche questa volta, ha ragione nel dire che non è corretto parlare di una persona che non può replicare.

Anticipazioni Trono Over: Sebastiano torna e smaschera Cinzia

Verso la fine di questa registrazione, Sebastiano Mignosa è entrato in studio e sembra proprio che abbia “scoperchiato il Vaso di Pandora”. Come? Il cavaliere ha raccontato che Cinzia Paolini, questa estate, l’avrebbe videochiamato di notte, dicendo di essersi confusa con un altro Sebastiano. Ma ecco che oggi Mignosa ha spiegato che tra loro ci sarebbe stata anche intimità e che lei volutamente avrebbe deciso di mentire alla redazione, non raccontando nulla.

Cinzia è finita sotto attacco in studio, in particolare nel mirino di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Alla fine, la dama si è giustificata dicendo che la redazione non le avrebbe fatto domande al riguardo, ma ciò non corrisponderebbe alla verità.

Trono Classico, Flavio e Cristiana: nuove esterne e conferme

Nella passata registrazione, Flavio Ubirti e Cristiana Anania hanno iniziato a conoscere corteggiatori e corteggiatrici e fatto le prime eliminazioni. Oggi il Trono Classico è iniziato da lei, che ha portato in esterna Jakub, il quale però inizialmente non la convinceva, tanto che l’avrebbe definito “il tipo bello che non balla”. Ma alla fine ecco che in esterna l’ha conquistata. Flavio, invece, è uscito con Martina, di nuovo. Il tronista è apparso particolarmente coinvolto da questa corteggiatrice. Le anticipazioni segnalano, infine, che in studio era presenta un Trono vuoto. Dunque, sembra che nella registrazione di domani verrà presentato un altro tronista.