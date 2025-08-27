Uomini e Donne inizia col botto, Mastrostefano già smascherato: parla l’ex

Di sicuro la notizia che ha più colpito i fan veterani tra le anticipazioni della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne riguarda il ritorno di Federico Mastrostefano. Chi segue da anni il programma di Maria De Filippi non può aver dimenticato questo volto protagonista del Trono Classico, precisamente dell’anno 2009. Ha conquistato il record del Trono più lungo di sempre, con alla sua corte Pamela Compagnucci ed Eliana Michelazzo. Ma ecco che, pare proprio, che questa sua nuova esperienza al Trono Over, come cavaliere, non sia destinata a diventare un percorso sereno.

A parlare in queste ore, dopo aver letto le anticipazioni della registrazione del 27 agosto, è l’ex fidanzata. Quest’ultima decide di affidarsi a Lorenzo Pugnaloni, il quale si occupa di rivelare ai telespettatori le news in anteprima di ciò che accade ai protagonisti del dating show. La notizia del ritorno di Federico, questa volta nel ruolo inedito di cavaliere del Trono Over, ha fatto impazzire i fan del programma. Molti, infatti, hanno apprezzato l’idea della redazione di riportare in studio un volto che ha fatto la storia del Trono Classico, soprattutto visti i Troni falliti degli ultimi anni.

Mastrostefano rappresenta un nome riconoscibile, che riporta il pubblico nel passato, ai tempi belli dei Troni. Ma ecco che non reagisce con la stessa felicità l’ex fidanzata di Federico, dopo il suo ritorno a Uomini e Donna. La donna ha deciso di commentare subito la notizia, scrivendo su Instagram a Pugnaloni: “Ora capisco tante cose… che schifo”. Non si è fermata qui la donna, anzi:

“Non voglio dire nulla, anche perché in mezzo c’è il bene di mia figlia.. ma sono curiosa di sentire cosa ha detto sulla fine della nostra storia. Ma lui che cerca la donna della sua vita, fa già ridere così.. Quella poltrona rossa non se l’è mai tolta dalla testa”

Sembra che all’ex fidanzata di Mastrostefano non sia rimasto un bel ricordo della loro relazione. Ma soprattutto pare che la rottura abbia segnato in modo particolare la donna e che Federico non sia mai riuscito a separarsi mentalmente dal Trono che l’ha reso famoso nel lontano 2009. Contattata sempre da Pugnaloni per un’intervista, l’ex fidanzata del nuovo cavaliere del Trono Over si è detta certa del fatto che lui non stia cercando l’amore. “Mi ha lasciato tramite SMS”, ha spiegato.

Bisognerà capire se quanto raccontato dalla donna possa avere rilevanza per la redazione e il regolamento del programma. Questo perché, se si tratta semplicemente di una sua delusione di una storia d’amore finita male, gli autori del dating show e Maria De Filippi potrebbero non interessarsi al caso. Non solo, lo stesso Mastrostefano potrebbe decidere di replicare con una sua versione oppure andare avanti con il suo nuovo percorso da cavaliere del Trono Over.