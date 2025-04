Uomini e Donne, gli amici di Gianmarco bocciano Cristina: “Sei il suo cane”

Il trono di Gianmarco Steri sta procedendo con non poche difficoltà, infatti oramai le liti tra le corteggiatrici sono all’ordine del giorno. Nella puntata che è andata in onda oggi abbiamo visto a confronto Nadia e Cristina, che hanno commentato l’esterna che quest’ultima ha fatto con il tronista. I due venivano da diversi momenti complicati, da discussioni che avevano fatto pensare che la loro frequentazione potesse finire, ma Cristina ha deciso di recuperare le cose facendo una esterna romantica con lui dove hanno avuto la possibilità di chiarirsi. Se Gianmarco di questo è contento, i suoi amici non sembrano pensarla come lui. “Enzakkione“, l’amico che abbiamo avuto modo di conoscere durante il trono di Martina, ha pubblicato dei video su Instagram per commentare l’esterna: “Gianmarco, sei proprio il cane suo” ha sbottato l’amico.

Cristina in effetti è la corteggiatrice più discussa di questo trono, molto spesso è stata accusata di essere falsa e di stare lì solo per visibilità. Nell’ultima esterna con Gianmarco, ha deciso di leggergli una lettera per provare a fargli capire un po’ quello che sente per lui. Lettera che l’amico di Gianmarco ha commentato con ironia sui social, segno del fatto che ci crede poco nella sua sincerità.

Gianmarco preferisce Cristina, ma gli amici non approvano?

Per molti sta diventando evidente che Gianmarco abbia una preferenza particolare nei confronti di Cristina. La stessa Nadia, nella puntata che è andata in onda oggi, ha analizzato il suo comportamento arrivando alla conclusione che, secondo lei, a Gianmarco importi solamente di Cristina e che abbia fatto tutto per provocare una sua reazione. Se da una parte le persone attorno al tronista si stanno convincendo del fatto che Gianmarco oramai abbia la sua preferita, dall’altra parte a tutti viene naturale chiedersi se il parere dei suoi amici alla fine lo potrebbe influenzare, considerando che Enzakkione, che è praticamente uno dei suoi migliori amici, ha espresso sui social una opinione piuttosto netta nei confronti della corteggiatrice.

Ma perché tutti questi dubbi proprio su Cristina? Sicuramente per via delle segnalazioni che ci sono state sul suo conto, ad esempio come la sua ipotetica frequentazione con un calciatore famoso di cui si è parlato tanto. Questa voce è diventata sempre più insistente col passare delle settimane, ragione per cui la fiducia dei telespettatori, e a quanto pare anche quella degli amici di Gianmarco, al momento è decisamente molto bassa.