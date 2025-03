Uomini e Donne, segnalazione trono Gianmarco: c’è di mezzo un famoso calciatore

Gianmarco Steri ha cominciato il suo trono di Uomini e Donne oramai qualche settimana fa e da allora ha avuto la possibilità di uscire con diverse ragazze che lo hanno incuriosito in modo particolare. Senza ombra di dubbio al momento la preferita del pubblico è Francesca, che con la sua semplicità, ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori. La più discussa invece è Cristina, i fan della trasmissione non si fidano assolutamente di lei soprattutto per le numerose voci che sono circolate sul suo conto nell’ultimo periodo. La segnalazione più recente è quella che ha destato più sospetti in assoluto: alcuni hanno notato infatti che Cristina ed Eric Garcia Martret, famoso difensore del Barcellona, si seguono sui social. E c’è chi sostiene fermamente che non si tratterebbe soltanto di questo.

“Non è solo una questione di follow, si sentono e si scrivono… c’è del tenero!” ha scritto un utente in privato alla blogger Deianira Marzano. Non è l’unica persona che, con assoluta certezza, ha riportato queste informazioni, dichiarando di saperne molto in tal proposito. Non ci sono foto che confermano tutto ciò, però in effetti è piuttosto sospetto che un calciatore del Barcellona segua sui social una corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Cristina ha una relazione?

Da quando Cristina ha cominciato a corteggiare Gianmarco, non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Fin dal primo momento è stata etichettata come “finta” da parte del pubblico, anche il tronista si è tenuto su di lei le sue riserve fino a che nell’ultima puntata non abbiamo assistito al loro primo bacio. Sui social oramai sono tutti certi del fatto che la scelta ricadrà proprio su di lei, che tra le corteggiatrici, sembra quella che incuriosisce di più Gianmarco. Lui stesso ha rivelato infatti di essere più attratto da Cristina.

“Ma che vi frega delle segnalazioni su Cristina. È talmente palese che sono due mondi opposti. Gianmarco non credo sia uno stupido e se nonostante tutto la dovesse scegliere sti gran cavoli, evidentemente lui è il primo a cercare questo” ha commentato qualcuno sui social, dopo le ultime segnalazioni arrivate su Uomini e Donne. Insomma, questo scoperto sicuramente verrà affrontato nelle prossime puntate e Cristina avrà modo di spiegare i motivi per cui lei e questo calciatore si seguono sui social. Sarà solo un caso o davvero c’è un flirt in corso? Solo il tempo ci dirà la verità su questa storia.