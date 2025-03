Uomini e Donne: Cosimo, il corteggiatore di Tina, beccato a cena con un’altra

Tina e Cosimo sono diventati in poco tempo una delle coppie non coppie più amate di Uomini e Donne, proprio per questo motivo le foto che sono appena uscite riguardo il corteggiatore della famosa opinionista, hanno fatto tanto discutere. Cosimo in queste poche settimane trascorse all’interno del programma ha millantato un interesse molto forte per la Cipollari, ma le foto che sono uscite lasciano poco spazio all’immaginazione. A pubblicarle è stata Deianira Marzano, la famosa blogger infatti ha ricevuto questa segnalazione e non ci ha pensato due volte a condividerla con i suoi numerosi followers.

“Buongiorno, sabato sera 22 marzo, intorno alle 22:30 il corteggiatore di Tina Cipollari (Cosimo) era in compagnia di una signora a Sesto San Giovanni. Tra l’altro non era un locale così chic” ha scritto nel messaggio la persona che, in anonimo, ha fatto questa segnalazione a Deianira. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il pubblico che stava fortemente credendo all’interesse di Cosimo nei confronti di Tina, che giorno dopo giorno, sembrava sempre più presa dal corteggiatore di cui si stava lentamente infatuando.

Cosimo beccato con un’altra: Tina come reagirà?

Cosimo è stato uno dei primi a scendere le scale del programma di Maria De Filippi e, nonostante i dubbi iniziali, Tina ha accettato con gioia il suo corteggiamento. I due sono andati anche a Parigi insieme, dove hanno fatto una vacanza romantica e sono andati in giro per negozi, spendendo anche molti soldi nello shopping. Adesso avevano in programma di andare a Madrid, ma probabilmente questo viaggio potrebbe sfumare per via della segnalazione che è stata pubblicata sui social dalla nota blogger.

Tina è sempre stata molto intelligente, praticamente la prima a portare in studio le segnalazioni sui corteggiatori del programma, stavolta potrebbe essere stata lei a subire questa presa in giro. Adesso non le rimane da fare altro che incontrare Cosimo in puntata e parlarne direttamente con lui per capire chi era la donna che era presente al tavolo con lui. Purtroppo però, conoscendo Tina, è difficile immaginare un lieto fine per loro due dopo questa segnalazione. Nel frattempo sui social tutti si sono indignati e scagliati contro Cosimo per aver, presumibilmente, preso in giro l’amata opinionista del programma. Adesso che cosa succederà? Non ci rimane da fare altro che attendere per guardare su Canale Cinque la prossima registrazione.