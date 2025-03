Che tempo che fa, Lorella Cuccarini: ‘Maria De Filippi? Ha sempre ragione lei’

Su Nove è tornato l’appuntamento della domenica: Che tempo che fa con i conduttori Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Tra gli ospiti della puntata del 23 marzo 2025 è stata intervista Lorella Cuccarini, attualmente impegnata a teatro e al serale di Amici Di Maria De Filippi. Durante l’intervento in studio, il presentatore non ha perso occasione di fare qualche domanda sul rapporto con la conduttrice che qualche anno fa l’ha chiamata, proponendole di entrare a fare parte della sua squadra. La coreografa e insegnante di danza ha rivelato, così, alcuni dettagli sulla loro amicizia, confermando ancora una volta la stima e l’affetto tra le due.

La rivelazione di Lorella Cuccarini su Maria De Filippi

Da qualche anno Lorella Cuccarini fa parte del gruppo di insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi che lei reputa una donna straordinaria. Ed è proprio ai microfoni di Che tempo che fa che non ha potuto fare a meno di parlare della conduttrice, riferendo di ammirarla sia da un punto di vista umano che professionale.

La coreografa ha raccontato che la De Filippi è una lavoratrice, impegnata su tanti progetti. Ha spiegato che è la prima ad arrivare in studio e l’ultima ad andare via e che è sempre disponibile con tutti. Inoltre riesce a capire se c’è qualcosa che non va e non perde occasione di chiamare le persone care per aiutarle e supportarle. “Ha sempre ragione lei, non sbaglia mai” ha aggiunto.

Il rapporto tra le due

Maria De Filippi e Lorella Cuccarini sono due donne intraprendenti e determinate che hanno fatto delle loro passioni un lavoro strepitoso. Si conoscono da sempre ma negli ultimi anni hanno instaurato un rapporto solido e di stima reciproca, soprattutto da quando la ballerina si è avvicinata al talent Amici dove attualmente ricopre il ruolo di insegnante.

Lorella Cuccarini in più occasioni ha riferito di ammirare il modo in cui la De Filippi si rapporta con le persone e con chi lavora con lei. Sa comprendere il pubblico e i ragazzi della scuola, lavorare con la conduttrice è una vera e proprio esperienza formativa.

Allo stesso modo, Maria De Filippi ha spiegato di aver scelto Lorella Cuccarini per la sua professionalità e il suo talento. Inoltre, è una persona molto empatica soprattutto con gli allievi, infatti, non perde occasione di essere dalla loro parte e prendere le distanze da commenti o opinioni dei suoi colleghi.

In più occasioni, l’insegnante di danza ha ringraziato la moglie di Maurizio Costanzo che ha creduto in lei e nelle sue capacità nonostante l’età e il passare del tempo. Oggi, infatti, Lorella Cuccarini ha affermato di vivere una rinascita in tv che le sta facendo riscoprire il suo lato migliore come donna e come professionista. Per lei il ballo è tutto, insegnarlo ai ragazzi è ancora meglio.