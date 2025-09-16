Uomini e Donne, Rosario abbandona il trono: sbugiardato dall’ex dopo “una notte di passione”

L’edizione 2025/2026 di Uomini e Donne deve ancora iniziare, ma il primo colpo di scena è già servito. E al centro della bufera c’è proprio lui: Rosario Guglielmi, il tronista più chiacchierato del momento. Reduce dall’esperienza a Temptation Island con la (ormai ex) fidanzata Lucia Ilardo, è bastato poco per ritornare sotto gli occhi indiscreti dei riflettori. La coppia era insieme da due anni e a scrivere al programma era stata proprio lei: “Sono pronta per la convivenza“, raccontava nel video di presentazione.

Ma lui, davanti a questa richiesta, “tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per sé“. Sembrava tutto risolto sul finale: abbracci, promesse e convivenza alle porte. Ma il lieto fine è durato poco. Dietro le quinte, si scopre che Lucia – a telecamere spente – aveva continuato a vedersi con alcuni tentatori. E con uno di loro? Più di un bacio è volato. Rosario incassa il colpo, ma non resta a guardare: si prende la sua rivincita e si accomoda sul trono rosso più ambito della televisione italiana. Tutto pronto per una nuova avventura d’amore? Non proprio. Il passato ha bussato alla sua porta.

Rosario nuovo tronista di Uomini e Donne: cosa è andato storto?

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza e Deianira Marzano, l’ex volto di Temptation Island avrebbe lasciato il trono dopo appena una puntata. Il motivo? Un ritorno di fiamma (e fuoco) con la sua ex. Pare infatti che Lucia abbia confessato di aver trascorso una notte di passione, proprio mentre lui si preparava a vestire i panni del nuovo tronista. “Rosario lascia il trono dopo una sola registrazione. Lucia ha raccontato di una notte di fuoco tra loro due“, scrive Venza. E Marzano rincara la dose: “Rosario lascia il trono perché Lucia ha sbugiardato quella notte tra loro due. Fa il finto tonto quando invece era a casa del manager chiedendo di organizzare cose per fare hype. E ora Lucia lo dirà anche in studio: Rosario aveva contattato persone per non fare uscire la notizia di lui sulla spiaggia con una ragazza, perché doveva andare sul trono. La stessa identica cosa che disse pure a me al telefono“. A quanto pare, i sospetti di chi parlava di una mossa studiata a tavolino per cavalcare l’onda della notorietà cominciano a prendere forma.

Ma non è finita qua. A sganciare un’altra bomba è Lorenzo Pugnaloni, che svela un retroscena ancora più inedito: “Era stato proposto a Lucia di scendere a corteggiare Rosario, ma lui ha detto di no. Da fonti vicine a terzi, questo avrebbe mandato in bestia Lucia che si è vendicata“. Non resta che attendere per scoprire come andrà a finire. Ma una cosa è certa: l’amore (e ancor di più la fama) fanno giri immensi… ma prima o poi presentano il conto. E in questo caso, salatissimo.