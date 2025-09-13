Uomini e Donne, annunciato il nuovo tronista (già noto): reazioni a caldo

Notizia alquanto stuzzicante per gli appassionati di Uomini e Donne. Lorenzo Pugnaloni, giornalista esperto di dinamiche del popolare dating show di Canale Cinque, ha annunciato che Maria De Filippi ha scelto un nuovo tronista. La conduttrice pavese, ancora una volta, ha pescato in casa sua, vale a dire da Temptation Island, ‘arruolando’ Rosario Guglielmi. Il 29enne è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione del reality show delle tentazioni, assieme all’ormai ex fidanzata Lucia Ilardo. Pugnaloni dà per certo che il giovane sia stato scelto da ‘Queen Mary’ e che sarà uno dei nuovi tronisti.

Rosario Guglielmi e l’ex fidanzata Lucia Ilardo

Rosario Guglielmi di Temptation Island è un nuovo tronista di Uomini e Donne

L’annuncio tramite un post Instagram del giornalista, seguitissimo dal pubblico di UeD, ha diviso i fan. Qualcuno ha esultato, sostenendo che consegnare il trono al pacato ed educato Rosario sia stata una scelta azzeccata da parte del programma Mediaset; altri hanno mugugnato, considerando il giovane troppo ‘moscio’. Non resta che vederlo all’opera. Da segnalare che Maria De Filippi ha di nuovo deciso di pescare da Temptation dopo aver scelto di nominare tronista Falvio Ubirti. Anche quest’ultimo si è fatto notare pochi mesi fa nella trasmissione timonata da Filippo Bisciglia. Non come fidanzato, ma come single.

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, l’addio dopo Temptation con figuraccia di lei

Lucia e Rosario hanno preso parte a Temptation per volontà di lei. I due stavano vivendo una love story a distanza in città diverse e la ragazza spingeva per la convivenza. Lui era invece titubante. Nel reality Ilardo si è messa d’accordo con il tentatore Andrea Marinelli. I due hanno architettato un piano per far ingelosire Guglielmi. Operazione riuscita: la ragazza e il single hanno finto di avvicinarsi parecchio. Rosario ha accusato il colpo. Nel falò di confronto Lucia gli ha dimostrato che con il tentatore aveva orchestrato un piano per farlo ingelosire. I due fidanzati hanno così abbandonato assieme il programma, felici e contenti. Ma la felicità è durata poco.

A telecamere spente Lucia ha continuato a sentire in gran segreto Marinelli. In un occasione lo ha pure incontrato. Dunque l’avvicinamento non era poi così per finta. Rosario l’ha scoperto ed ha chiesto spiegazioni alla fidanzata che ha negato tutto. Peccato che poi sono emerse prove inconfutabili delle conversazioni segrete e dell’incontro con Marinelli. Una figuraccia. L’epilogo della storia? Rosario ha salutato Lucia, troncando la relazione. Ora siederà sul Trono di UeD. Buona fortuna!