Temptation Island: Tutto finto? Il mistero dietro a Lucia e Rosario

Le ultime puntate di Temptation Island hanno tenuto incollato alla televisione il pubblico da casa. Una coppia fra tutte ha creato delle dinamiche che mai ci saremmo aspettati. Si potrebbe pensare che siano stati i più furbi del programma. Stiamo parlando di Rosario e Lucia. Usciti insieme dall’ultimo falò di confronto, i due ci hanno riservato delle soprese davvero inaspettate. Ripercorriamo brevemente quanto accaduto. Lucia, per spronare il fidanzato, ha orchestrato un teatrino artefatto insieme al tentatore Andrea. Tra abbracci in piscina, sospiri e finte dormite in spiagga, Lucia ha solleticato la (sopita) gelosia di Rosario che, alla fine, ha sbottato. Al falò di confronto quest’ultimo ha chiesto spiegazioni a Lucia del suo comportamento. Una volta scoperto che era tutta una strategia della sua fidanzata si è placato e ha deciso di andare a convivere con la ragazza.

Ma quando li abbiamo rivisti, ad un mese di distanza, è uscito fuori che Lucia avesse sentito e visto di nuovo il tentatore Andrea. Il tutto all’insaputa di Rosario che ha quindi deciso di chiudere con la fidanzata. I due sono usciti separati dall’ultima intervista con Fabrizio Bisciglia. Ora il problema è che non sappiamo cosa sia accaduto tra i due dopo la scoperta sconvolgente del possibile tradimento di Lucia. Sono uscite sui social delle foto che li ritraggono insieme alla stazione e sembrano intenti a partire per una vacanza insieme. Ma poco prima giravano invece delle immagini che vedevano Lucia insieme al tentatore Salvatore. La confusione è tanta.

Lucia e Rosario hanno studiato tutto a tavolino?

In molti sui social chiedono aggiornamenti e la coppia tace. Ma le risposte arriveranno presto. E’ infatti facilmente intuibile che le dinamiche incandescenti tra Lucia e Rosario verranno discusse nelle apposite sedi. E no, non stiamo parlando del salotto di casa loro. Ci riferiamo alle trasmissioni di canale cinque. L’unico dubbio è se i due saranno ospiti del Grande Fratello oppure di Uomini e Donne.

A questo punto è impossibile non porci le seguenti domande. Come fai a fidarti di un ragazzo (Andrea, il tentatore) che, nel complesso, hai conosciuto per sette giorni? Come puoi non chiederti se anche lui sia interessato al mondo televisivo e quindi non possa metterti in situazioni spiacevoli? Lucia ci è sembrata una ragazza sveglia e potrebbe aver architettato una strategia diabolica con lo scopo di rimanere sulla cresta dell’onda televisiva.

E Rosario ne era a conoscenza? Oppure è stato anche lui une pedina del gioco? Sicuramente Andrea ha approfittato delle debolezze della coppia per infilarsi nelle loro dinamiche e ottenere un po’ di visibilità. A settembre avremo le nostre risposte. E scopriremo se i due hanno mentito oppure se Lucia si è fidata delle persone sbagliate.