Uomini e Donne, è bufera: tronista Flavio ‘pilotato’? La nuova mossa di Martina

Ancora non è iniziata la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne e già si accendono i primi misteri. In particolare, in queste ore, sta attirando l’attenzione la conoscenza tra Flavio Ubirti e Martina Cardamone. Rispettivamente nei ruoli di tronista e corteggiatrice, i due stanno dimostrando di essere già molto interessati l’uno all’altra. Infatti, l’ex tentatore di Temptation Island ha deciso di vederla in due esterne consecutive.

Le anticipazioni della registrazione di ieri confermano sviluppi positivi su questi due volti del Trono Classico. Ma ecco che il feeling che è subito nato tra i due sta facendo anche un po’ discutere. Probabilmente per ciò che è accaduto con i fallimenti con alcuni degli ultimi Troni, il pubblico fatica a fidarsi dei giovani e spesso si insospettisce di fronte a certi gesti. Questa complicità nata sin da subito non convince molto, anche perché c’è un dettaglio notato da vari telespettatori che fa pensare.

Molti fan del dating show di Maria De Filippi hanno notato che Martina e Flavio seguono su Instagram la stessa agenzia di moda, ovvero la Alex Model Agency. Questo dettaglio, per molti, non è frutto di una coincidenza. Va comunque fatto notare che potrebbe effettivamente essere un caso che il tronista e la sua corteggiatrice, per interessi comuni, abbiano deciso di seguire la stessa agenzia, che è anche nota nel mondo dello spettacolo.

Nonostante questo, continuano a esserci dei sospetti e molti telespettatori temono che tra il nuovo tronista di Uomini e Donne e Martina ci sia un legame professionale, che va oltre il programma. Come fa notare oggi Lorenzo Pugnaloni, di fronte a questa segnalazione, la Cardamone avrebbe già avuto una reazione, che alimenta i sospetti. La corteggiatrice ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram.

Dunque, ora chi è curioso di scoprire i contenuti del suo account deve necessariamente seguirla. Quale motivazione ci potrebbe essere dietro questo gesto? Martina potrebbe aver deciso di nascondere ciò che riguarda il suo profilo social per evitare di alimentare le polemiche. Oppure, semplicemente, la sua potrebbe essere una strategia, per far sì che la curiosità nei suoi confronti, ora che sono noti nome e cognome, aumenti e arrivano più richieste da parte di nuovi follower.

Non resta ora che attendere la messa in onda della nuova stagione, che inizierà lunedì 22 settembre 2025, e le anticipazioni delle prossime registrazioni per capire cosa sta davvero accadendo tra Flavio e Martina.