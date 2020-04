Quando torna in tv Uomini e Donne: l’attesa sta per finire ma il programma sarà cambiato dal Coronavirus

La macchina di Uomini e Donne è pronta a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Con la cosiddetta Fase 2 – che al momento non ha ancora una data di partenza – pure il Trono Classico e il Trono Over potrebbero ritornare in onda su Canale 5. Ne è sicura Raffaella Mennoia, autrice del dating show e braccio destro di Maria De Filippi, che su Instagram ha postato alcune foto e video dagli studi Elios condividendo un annuncio importante. I lavori dietro le quinte sono già iniziati e, a quanto pare, dopo Pasqua riprenderanno le registrazioni con dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. Anche se, ovviamente, il programma subirà delle importanti modifiche per via del Coronavirus.

Cosa ha detto Raffaella Mennoia sul ritorno di Uomini e Donne

“Stiamo lavorando per voi, con la speranza di farvi un po’ di compagnia. Ci siamo quasi. Ma senza assembramenti, stare vicini da lontani”, ha scritto Raffaella Mennoia su Instagram. La compagna di Alessio Sakara non ha fornito date ufficiali ma è altamente probabile che si riparti dopo il 13 aprile. Nel frattempo sono cominciati i lavori dietro le quinte per le nuove puntate e negli ultimi giorni Raffaella e colleghi hanno avuto un interessante colloquio con Giovanna Abate, una delle ultime troniste di Uomini e Donne. In realtà nonostante il blocco delle registrazioni, nell’ultimo mese la Mennoia si è data da fare con i casting di Temptation Island e Temptation Island Vip, che dovrebbero tornare in estate (salvo cambiamenti improvvisi).

Raffaella Mennoia sta lavorando anche a Temptation Island

“Stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente, però stiamo andando avanti. C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation e c’è invece una parte di redazione che lavora sui casting di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi però ci siamo”, ha puntualizzato l’autrice tv.