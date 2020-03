Uomini e Donne, Coronavirus: casting non si fermano, parla Mennoia

Proseguono i casting per i nuovi volti di Uomini e Donne e Temptation Island, Raffaella Mennoia: “Non ci siamo fermati”

Lo storico talk show di Canale 5, come tante altri trasmissioni Mediaset, è stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Dalla chiusura del 16 marzo ancora nessuna notizia di quando riprenderanno le registrazioni del Trono Classico e Over di Uomini e Donne. Ancora più incerta è la nuova edizione di Temptation Island: nessuno ancora sa come si evolverà l’attuale situazione del Covid-19 e quindi molti programmi tv sono rimasti in un momentaneo limbo di incertezza. Pochi minuti fa, l’autrice fidata di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha affermato che la redazione sta procedendo con i casting di entrambi le trasmissioni, facendo ovviamente attenzione alle indicazioni da rispettare.

“Stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi ma ci siamo!”

“Sono arrivata adesso a lavoro. Faccio questa storia proprio per questo motivo perché mi state scrivendo in tantissimi dicendo ‘Raffaella ma quando vai agli Elios che fai?’. Allora a parte Amici, noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche per i casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quel che riguarda i single e le single. Quindi non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente, però stiamo andando avanti. C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation e c’è invece una parte di redazione che lavora sui casting di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi però ci siamo”.

Quando torna Uomini e Donne?

Ancora una volta è Raffaella a far luce sulla questione. Nessuna buona notizia, però, per i fan dello show di Canale 5. Non c’è ancora una data certa della ripresa delle registrazioni e quindi della messa in onda delle puntate. Pochi giorni fa, l’autrice ha provato a dare qualche risposta ai fan: “So che siete orfani di Uomini e Donne, mi state scrivendo in tanti… Ragazzi, bo? Un bacio. Tra l’altro avevamo anche delle puntate da mandare e che non sono andate e siamo un po’ tutti così. Anche i ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, giustamente, sono un po’… che si chiedono…. Ce lo chiediamo tutti, ma bo”.