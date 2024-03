Uomini e Donne: torna il ‘Gemmadì’, alleanza Aurora-Marcello

Torna protagonista Gemma Galgani a Uomini e Donne, con il Gemmadì, il lunedì pomeriggio dedicato a lei definito così dai telespettatori. Sembra passata una vita dalle puntate che iniziavano con la dama torinese al centro della scena. Il programma di Maria De Filippi ha lasciato spazio ad altri partecipanti per diverso tempo e ora torna nuovamente a puntare su di lei, unica e inimitabile.

E ovviamente Tina Cipollari passa all’attacco. Da tempo, l’opinionista si mostrava quasi amica di Gemma, stupendo i telespettatori. Ora tutto sembra tornato alla normalità con il Gemmadì, che prevede anche lo show di Tina. La Galgani torna al centro della scena con la sua nuova conoscenza con Claudio. I due sono usciti insieme, ripresi dalle telecamere, e oggi confermano di essere stati bene insieme.

Intanto, la Cipollari ci scherza su con i suoi occhiali magici, che lei dice – ironicamente – permettono di vedere le persone nude. La puntata di UeD del 18 marzo 2024 va avanti con Ida Platano, che ha portato in esterna solo Mario. Riprendono gli attacchi di Tina nei confronti del corteggiatore, di cui proprio non si fida. Infatti, la Cipollari ritiene che Mario stia solo recitando con Ida.

Ora la situazione appare più serena per la tronista, la quale però si ritrova a discutere con Pierpaolo. Quest’ultimo crede che quando è tornato Mario lei sia cambiata nei suoi confronti. La vede più frenata e sta iniziando a pensare che non sia una donna con carattere. Si accende così uno scontro tra Mario e Pierpaolo.

“Prima c’eri solo tu e ora ci sono anche io che ti posso dare fastidio”, afferma il secondo. Non solo, lo invita a non farsi sostenere dal parterre dei cavalieri e, in particolare, da Ernesto Russo. Quest’ultimo dopo aver lasciato la corte di Ida ha mostrato il suo appoggio a Mario, più volte.

“Calmati perché stai andando oltre! Ida non ti preoccupare che non mi prende tempo nessuno. Il tempo con te me lo prendo io”, tuona il corteggiatore tanto discusso. Il nuovo tronista Daniele interviene in difesa di Ida, consigliando ai corteggiatori di non litigare perché rischiano di mandare lei in confusione.

La Platano assicura che non si sente confusa, ma a parte questo è chiaro lo scontro tra Mario e Pierpaolo poteva degenerare.

Uomini e Donne: Marcello e Aurora demoliscono Cristina

Al centro studio Maria De Filippi fa sedere Cristiano, che sta conoscendo Jasna e Loredana. Con la prima è scattato un bacio e tutto sembra procedere per il meglio. Loredana si tira fuori, in quanto crede che l’altra conoscenza sia in una fase più avanzata. A un certo punto, interviene Aurora Tropea, la quale demolisce ancora una volta Cristina Tenuta.

Quest’ultima sta ricevendo solo critiche da parte dei telespettatori, perdendo credibilità nel tempo. Aurora fa notare che Cristina stava conoscendo Cristiano e che la loro conoscenza improvvisamente, come tante altre sue, si è conclusa. La Tropea interviene perché è capitato in passato che venisse attaccata dalla Tenuta.

Come fa Cristina, anche Aurora ha il diritto di dire la sua, anche perché è Maria a darle la parola. La Tenuta, però, non ci sta e chiede alla Tropea di farsi gli affari suoi. Il pubblico, però, fa notare che proprio Cristina spesso interviene per dire la sua contro qualcuno. De Filippi dà poi la parola anche a Marcello Messina.

“Oggi sento delle robe allucinanti. Siamo curiosi di vederti rapportare con altre persone”, dichiara il cavaliere, che in questa circostanza si allea con Aurora. “Io non mi faccio piacere tutti, anche i pali”, tuona Cristina rivolgendosi ancora alla Tropea, per poi dare del falso a Marcello.

Va avanti il percorso sul Trono di Daniele, il quale sta conoscendo le sue corteggiatrici. Il suo carattere finora non ha colpito positivamente il pubblico, in quanto spesso appare presuntuoso e duro con le ragazze presenti nella sua corte. Lui stesso oggi precisa che questa è solo una facciata e che chi avrà modo di conoscerlo bene lo capirà.