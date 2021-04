Uomini e Donne, Tina torna finalmente in studio: scintille con Gemma

La Cipollari fa il suo ritorno nel programma e prende parte alla puntata, non più in video collegamento: l’incontro con la dama torinese non è per nulla sereno

Tina Cipollari fa finalmente ritorno nello studio di Uomini e Donne. Ha preso parte alle precedenti puntate attraverso il video collegamento da casa. In determinate registrazioni è stata proprio assente e i telespettatori si sono preoccupati parecchio. Lei stessa aveva fatto sapere che la sua assenza è dipesa dal trasloco che sta effettuando in questo periodo. Oggi, mercoledì 28 aprile 2021, il pubblico ha avuto modo di rivedere la Cipollari seduta nuovamente a fianco a Gianni Sperti, tra i vari troni. Così, l’opinionista torna ufficialmente a svolgere un ruolo centrale nel programma.

Ha continuato a dare le sue opinioni anche da casa, ma per il pubblico non era la stessa cosa. Infatti, ora che la ritrovano nella sua postazione in studio i telespettatori vanno in tilt. Maria De Filippi apre questa puntata con Gemma Galgani, che entra con il sottofondo musicale scelto – come sempre – da Tina. Non appena si siede al centro dello studio, dichiara: “Buonasera Tina, bentornata”. Con un piccolo sorriso, la dama torinese saluta la Cipollari ma non passa troppo tempo prima che inizi un nuovo scontro tra loro. Tempo qualche secondo e si apre il primo battibecco.

L’opinionista nota che Gemma indossa le ballerine, anziché le scarpe con i tacchi. Dopo la caduta dagli scalini di qualche settimana fa, la dama torinese porta le scarpe basse e non più alte. La Cipollari non può non notare questo dettaglio e inizia a prenderla in giro. “Le rimetterò, si cambia nella vita, cambiano le stagioni”, afferma la Galgani. Intanto, Tina chiede con insistenza al pubblico presente in studio di applaudire a ogni sua affermazione negativa nei confronti di Gemma.

Non è la prima volta che l’opinionista cerca l’applauso e la De Filippi si ritrova sempre a fare delle precisazioni al riguardo. Infatti, la padrona di casa precisa che il pubblico è libero di applaudire quando vuole. “Questa regola vale in altri studi, non qui”, risponde invece Tina. Il pubblico è entusiasta di rivedere la Cipollari più agguerrita che mai. “Tina è finalmente tornata in studio, quanto mi era mancata” e ancora “Bentornata in studio Tina, finalmente questo programma torna ad avere un senso”.

Questi sono solo alcuni dei commenti condivisi dai telespettatori affezionati all’opinionista. Gli scontri con Gemma si fanno sempre più forti nel corso della puntata di oggi. L’opinionista ha da ridire sulle ultime conoscenze della Galgani, che sta frequentando Aldo. Tina è convinta che la dama non sia realmente interessata al cavaliere.

Pare, dunque, che il trasloco per Tina sia ormai arrivato alla fine. Pertanto, ora la Cipollari potrebbe essersi definitivamente trasferita a Torino, come aveva lei stessa rivelato.