Uomini e Donne Gemma, rovinosa caduta (video): reazioni di Maria e Tina

Gemma Galgani è caduta dalle scale a Uomini e Donne e, come riporta il video, è stato un incidente abbastanza forte. La dama torinese, nel corso della puntata che è andata in onda oggi, è stata chiamata in studio da Maria De Filippi ed è scesa dalle scale sulle note della sigla dell’Apre Maia. Gemma si è presentata con un tubino grigio con le spalle di fuori, con un’entrata che si è conclusa con il colpo di scena. Proprio all’altezza degli ultimi scalini della passerella, la Galgani è caduta. I presenti in studio hanno subito fatto notare alla padrona di casa che la dama potrebbe essersi girata una caviglia cadendo.

Gemma ha preso la sua caduta con molta ironia, facendo presente che le capita spesso di inciampare. Detto ciò, ha confermato che sta bene. Ma ecco che dopo qualche secondo è stato possibile notare del sangue sulle sue gambe. La De Filippi ha immediatamente chiesto l’intervento di un medico. Sebbene la dama torinese abbia più volte dichiarato di stare bene, la padrona di casa ha insistito sulla questione, permettendole di lasciare momentaneamente lo studio. Così, Gemma si è recata dietro le quinte, anche per cambiare le calze. Nel frattempo, a commentare quanto accaduto ci ha pensato, ovviamente, Tina Cipollari.

Stranamente l’opinionista si è mostrata seriosa di fronte alla caduta della Galgani. Ha consigliato, inoltre, alla dama di non fare la coraggiosa e di procedere con la medicazione. Non sono mancate comunque da parte sua le battute ironiche, mentre Gianni Sperti non è riuscito a trattenere la sua risata. Il ballerino ha fatto notare che, in realtà, non ci sarebbe molto da ridere. La Cipollari ha confermato questo e ha fatto presente che spesso, dopo una brutta caduta, inizialmente non si sente nulla, per poi ritrovarsi il giorno ad accusare un dolore.

Gemma cade sulle note dell'ape Maia ed il 2021 è stato salvato#uominiedonne pic.twitter.com/BwqqaDv6xL — ???? ???????????????????????? ???? ???? (@yleniaindenial) March 24, 2021

Dopo essere stata medicata, Gemma è rientrata in studio. Sempre con il suo tubino grigio, la dama si è presentata con una paio di calze nere, i cerotti e le ballerine. Ha, dunque, lasciato dietro le quinte le sue scarpe con il tacco. Al rientro, però, si è ritrovata di fronte a una spiacevole sorpresa: Maurizio G. ha deciso di abbandonare il programma.

Pertanto, la rovinosa caduta dalle scale non è l’unico spiacevole imprevisto per la Galgani, che in lacrime è costretta a salutare il cavaliere. Sentendosi sotto pressione, quest’ultimo ha ammesso di non riuscire a portare avanti questa esperienza nella trasmissione.